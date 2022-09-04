От алого до глубокого синего: самые трендовые цвета и оттенки сезона осень-зима 2022/2023 (фото)

Цветовую палитру своего гардероба нужно выбирать с учетом вашего цветотипа.

На календаре — осень, и понемногу на улице также появляется осення атмосфера, ведь деревья понемногу начинают менять свой окрас. Последовать их примеру нужно и модницам. Это значит, что прежде чем изучать новые тенденции золотой поры, нужно ознакомиться и с модной цветовой палитрой нового сезона.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что все цвета всегда в моде, однако каждый сезон существуют общие цветовые тенденции, которые идут в "комплекте" с глобальными модными тенденциями. Если говорить проще, то в каждом новом сезоне есть те цвета и оттенки, которые в приоритете, а есть менее популярны.

На предстоящий осенне-зимний сезон модная палитра цветов достаточно неожиданна, отмечает модный эксперт. Однако их большое разнообразие позволит каждой моднице подобрать себе вещь по своему вкусу. Итого, самые модные цвета осени 2022 и зимы 2023 это: солнечные оттенки желтого, ярко-оранжевые, алые, глубоко синие, травяные, кремовые и классические серые цвета и оттенки.

"Все эти тона будут супертрендовыми уже совсем скоро, и это всего лишь малая часть списка" — добавила стилист.

Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.⠀