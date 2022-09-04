Топ-5 летних вещей, которые можно стильно вписать в осенние образы (фото)

Стилист пояснил, как сочетать одежду из теплого лета в прохладную осеннюю погоду

То, что наступила осень, еще не значит отказ от привычной летней одежды. Многие вещи из жаркого сезона легко дополнят уже осенние луки, выгодно подчеркнув самые горячие тренды нового сезона.

О том, какие вещи из лета стоит забрать в осенний гардероб, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. Судя по рекомендациям модного эксперта, нужно присмотреться как минимум к пяти вещам из летних образов.

По словам стилиста, чисто "летние" атрибуты можно спокойно носить осенью. В частности, речь идет о джинсовых бермудах — мастхэв городского летнего гардероба. Калугин предлагает сочетать их с рубашкой, пиджаком и сапогами, создав удивительный баланс маскулинности и феминности.

Стильный образ с джинсовыми бермудами на осень

Пригодится осенью и атласная мини-юбка. Чтобы образ соответствовал погоде, наденьте ее с плотной рубашкой, оверсайз бомбером и удобными кроссовками.

Летняя юбка пригодится и осенью

Шифоновое платье – почти что мультисезонный элемент гардероба. Стилист предлагает замиксовать такие стили, как романтический, бохо и кантри и трендовую байкерскую эстетику: для этого к платью подойдут грубая косуха, высокие казаки и фетровая шляпа. Еще один универсальный фасон платья – слип. Чтобы выглядеть стильно, дополните его объемным теплым кардиганом, тренчем из кожи и лоферами.

Очень стильное решение

Такое платье легко "утеплить"

А вот укороченную рубашку можно надеть с трикотажным жилетом. Сюда же подойдут джинсы или брюки, а также объемный блейзер и причудливые меховые балетки.

Летняя рубашка может стать одним из слоев осеннего образа

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