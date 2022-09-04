Какую юбку выбрать на осень, чтобы было и тепло, и стильно: 7 важных нюансов (фото)

Стилист рассказала, как подобрать актуальный фасон юбки на холодную погоду

В этом сезоне в тренде много фасонов юбок, в том числе с накладными карманами или же вырезами. Но важно не только учитывать модные тенденции, а и подумать об удобстве. Особенно если вы подбираете юбку для более прохладной погоды.

О том, как выбрать юбку осенью 2022 года, рассказывает украинская стилистка Елена (purpur.stylist) в Instagram. В рекомендациях модного эксперта идет речь по меньшей мере о семи важных правилах при выборе юбки на сезон холодов.

Так, стилист рассказала о нескольких нюансах выбора юбки и секретах носки, которые помогут вам выглядеть стильно и при этом не мерзнуть.

Посадка – высокая, для всех типов фигур. Состав — для октября и ноября подойдет плотный джинс или экокожа, начиная с 0 градусов – как минимум 30% шерсти. Колготки от 100 ден или лосины со штрипками – хороший вариант утеплиться. Обувь должна заходит под юбку. Когда холодно, это поможет сберечь тепло и не замерзнуть даже при 15 градусах мороза. Первый слой — эластичное боди или удлиненная майка из тонкого трикотажа, которую можно заправить в колготки. Свободный крой, чтобы в юбке было удобно двигаться. Длина мидакси (midi + maxi). Так юбка будет вас греть и не мешать делать достаточно широкий шаг.

Теплой комплекты с юбкой не теряют актуальность

Обувь должна заходить под юбку

Юбка на холодное время года должна быть длинной

В юбке может быть и стильно, и комфортно

Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.