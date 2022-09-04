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Какую юбку выбрать на осень, чтобы было и тепло, и стильно: 7 важных нюансов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Юбка должна быть и красивой, и удобной
Юбка должна быть и красивой, и удобной

Стилист рассказала, как подобрать актуальный фасон юбки на холодную погоду

В этом сезоне в тренде много фасонов юбок, в том числе с накладными карманами или же вырезами. Но важно не только учитывать модные тенденции, а и подумать об удобстве. Особенно если вы подбираете юбку для более прохладной погоды.

О том, как выбрать юбку осенью 2022 года, рассказывает украинская стилистка Елена (purpur.stylist) в Instagram. В рекомендациях модного эксперта идет речь по меньшей мере о семи важных правилах при выборе юбки на сезон холодов.

Так, стилист рассказала о нескольких нюансах выбора юбки и секретах носки, которые помогут вам выглядеть стильно и при этом не мерзнуть.

  1. Посадка – высокая, для всех типов фигур.
  2. Состав — для октября и ноября подойдет плотный джинс или экокожа, начиная с 0 градусов – как минимум 30% шерсти.
  3. Колготки от 100 ден или лосины со штрипками – хороший вариант утеплиться.
  4. Обувь должна заходит под юбку. Когда холодно, это поможет сберечь тепло и не замерзнуть даже при 15 градусах мороза.
  5. Первый слой — эластичное боди или удлиненная майка из тонкого трикотажа, которую можно заправить в колготки.
  6. Свободный крой, чтобы в юбке было удобно двигаться.
  7. Длина мидакси (midi + maxi). Так юбка будет вас греть и не мешать делать достаточно широкий шаг.
Как выбрать юбку на холодное время
Теплой комплекты с юбкой не теряют актуальность
Как выбрать юбку на холодное время
Обувь должна заходить под юбку
Как выбрать юбку на холодное время
Юбка на холодное время года должна быть длинной
Как выбрать юбку на холодное время
В юбке может быть и стильно, и комфортно

Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.

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#Мода #Юбка #Стиль