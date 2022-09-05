Как нельзя носить носки: 5 простых правил, которые помогут выглядеть стильно осенью-2022 (фото)

Осенью можно создавать яркие луки с цветными носками

В любом образе важны не только самые горячие тренды сезона, а и каждая деталь. Даже такой, казалось, незначительный элемент как носки, может или поддержать лук, или испортить. Поэтому стоит запомнить несколько простых правил о носках, чтобы всегда выглядеть стильно.

О том, как нужно носить носки, рассказала стилист dar_odarka в Instagram. По ее словам, этот небольшой элемент способен как испортить образ, так и улучшить его. В любом луке носки играют определенную роль, а потому могут и должны быть как видимыми, так и невидимыми.

Так, стилист рассказывает о пяти важных правилах, которые помогут определиться – показывать носки или нет:

Демонстрируем носки, если образ спортивный или в стиле преппи, то есть школьно-университетский с юбками в клетку, джемперами, сарафанами. В данном случае носки, особенно белые, делают образ более похожим на школьную форму. Прячем носки с джинсами и брюками длиной до лодыжки и повсюду, где поясное изделие имеет не полную длину. Для этого выбираем низкие следы или капроновые гольфы в тон кожи. Демонстрируем носки в случае, если они являются частью продуманного образа: подчеркивают цвет любого элемента гардероба или сами выступают цветовым акцентом. Здесь подойдут или качественные без рисунков и декора однотонные носки в тон обуви или брюк/джинсов. Или в случае акцента, причудливые, смелые, особые носки. Прячем носки в любых вечерних, коктейльных или дресс-кодовых образах. Демонстрируем носки в инфантильных романтических образах с юбками и платьями, где следует подчеркнуть эту инфантильность или романтичность. Здесь можно выбрать контрастные модели в минимализме, с рюшами, или даже в крапинку, полупрозрачные и изящные.

В этом случае носки нужно прятать

Стиль преппи ярко показан в сериале "Сплетница"

Носки могут быть акцентом в образе

Цвет носков выбран в тон к топу

Здесь яркие носки неуместны

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