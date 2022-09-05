Топ-10 трендовых вещей на осень-2022: это должно быть в вашем гардеробе (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В этом сезоне дизайнеры удивили разнообразием модных тенденций
В этом году осенью в моде остаются и уже знакомые тренды, к примеру, корсеты и вырезы, и появляется кое-что новое и уникальное. Многие из актуальных тенденций достаточно функциональны, то есть их может вписать в свой образ чуть ли не каждая модница.
О том, какие трендовые вещи и обувь стоит включить в осенний гардероб в 2022 году, пишет украинская стилистка Даша Наумова (dari.nau) в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, стоит обратить внимание как минимум на десять тенденций этого сезона.
Так, в топ обязательных вещей для осени-2022 стилист включила:
- Балетки. Эта удобная обувь снова вернулась в моду.
- Корсеты. Женственный элемент, которые присмотрелся многим модницам летом, остается с нами и в период более прохладной погоды. Носить корсет стилист рекомендует с джинсами, шортами, деловыми брюками, юбками.
- Классический жилет. Дизайнеры предлагают носить его поверх рубашки, топа или просто надев на голое тело. Остаются актуальными также вязаные, кожаные или стеганные жилеты.
- Трикотаж и вязаные вещи. Свитера, объемные кофты, платья, кардиганы – это удобно, тепло и стильно.
- Бомбер. Эта куртка одна из самых удачных заимствований из мужского гардероба – современная и актуальная альтернатива для уставших от косух и джинсовок. Бомберы можно смело сочетать с платьями, юбками, деловыми брюками, джинсами и шортами.
- Длина макси. Юбки, платья, брюки со штанинами в пол, которые собираются гармошкой, длинные кардиганы, пальто, тренчи и даже просто длинные рукава в этом холодном сезоне будут актуальны как никогда.
- Вырезы. Неважно, что вы наденете, юбку или брюки, джемпер или платье – вырезы и разрезы 100 процентов привнесут в ваш образ нечто особенное и пикантное.
- Твид. Твидовый жакет – вневременная база женского гардероба, которая из сезона в сезон всегда актуальна. Однако именно в коллекциях дизайнеров осень-зима 22/23 количество твидовых жакетов резко возросло. Появились укороченные блэйзеры, элегантные жакеты двубортного кроя, варианты ярких цветов и модели в классических оттенках.
- Деним. В осенне-зимних коллекциях бренды сделали ставку именно на total denim.
- Широкие брюки. Фасон становится популярнее с каждым сезоном, что обусловлено его универсальностью и практичностью. Такие брюки отлично гармонируют почти с любыми вещами и обувью и однозначно выглядят стильно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние вещи можно вписать в стильные осенние образы. Кое-что пока не спешите прятать в шкаф!