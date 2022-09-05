Топ-5 главных трендов осени-2022, которые эффектно выглядят и на подиуме, и в жизни (фото)

Бренды этой осенью порадовали модными идеями

Осенью 2022 года в моду вернулись тенденции, которые были актуальны много лет назад. В этом сезоне они зазвучали по-новому. Основные из них продемонстрировали мировые бренды, в том числе Valentino, Tom Ford, Chanel, Jacquemus, Hermes, Chloe, Givenchy, в своих осенне-зимних коллекциях.

О том, что будет в моде осенью-2022, рассказала украинская стилистка Дарья Григора (dar_odarka) в Instagram. По словам модного эксперта, есть по меньшей мере пятерка главных тенденций нового сезона. Многие из них потрясающе смотрятся не только на подиуме, а и отменно впишутся в осенние образы любой девушки.

Стилист отмечает, что тренд с 90-х на прозрачность, который недавно к нам вернулся, не теряет актуальности и для сезона осень-зима. Такой модный акцент способен интересно разнообразить любой образ, придать ему игривую нотку романтики, особенно для ранней осени, считает Григора.

Пикантный тренд

Осенью-2022 вернулись в моду гольфы. Стилисты в один голос твердят, что лучше всего вписывать этот элемент в образы в стиле преппи – школьно-университетская эстетика.

Стильный способ немного утеплиться

Эстетика стиля преппи

Можно сказать, что уже стала базовой частью гардероба экокожа, которая в тренде и этой осенью. Особенно эффектно выглядят кожаные тотал-луки.

Кожаный тотал-лук - эффектное решение

Экокожа не сдает позиции

Вслед за модными брюками-карго вернулся в моду тренд на объемные накладные карманы. Дизайнеры чаще всего размещают накладные карманы на верхней одежде, где они выглядят свежо и интересно.

Нотки стиля карго

Кроме гольф, вернулись на подиумы и цветные чулки. Как пишет стилист, речь идет про плотные варианты из натуральных и синтетических тканей. Такие гольфы – прекрасный акцент в образе.

Модный камбэк

Яркие акценты

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Цветовую палитру своего гардероба нужно выбирать с учетом вашего цветотипа.