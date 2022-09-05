Эти вещи говорят о безвкусице: топ-4 антитренда этой осени (фото)

Многие привычные нам вещи уже вышли из моды или теряют актуальность, так что не стоит их носить осенью

Дизайнеры представили уйму трендов в коллекциях сезона осень-зима. Но несмотря на это, многие из нас продолжают надевать вещи, которые утратили актуальность. Луки с антитрендами представят вас в невыгодном свете и укажут на отсутствие вкуса.

О том, какая одежда, обувь и украшения утратили актуальность, пишет стилистка Аня Ивашова (anya_ivashova) в своем модном блоге в Instagram. Исходя из рекомендаций модного эксперта, есть по крайней мере четыре тенденции, от которых стоит отказаться при составлении образов осенью 2022 года

Если говорить об обуви, то, по словам стилистки, прошел тренд на так называемые Ugly shoes. И хотя кроссовки известного бренда в 2017 году сделали фешн-революцию, сейчас они считаются нестильными. Как добавила Ивашова, средний цикл тренда — 5 лет.

Не первый раз стилисты заявляют о том, что микросумкам не место в гардеробе. Популярность таких сумок идёт на спад. А вот огромные сумки, предложила альтернативу Ивашова, сейчас на пике популярности.

Утратила актуальность и шнуровка на брюках.

В число трендовых украшений точно нельзя включить барочный жемчуг. Стилистка пишет, что это антитренд, но ему можно найти альтернативу.

Неактуальная модель обуви

Лучше выбрать другой размер сумки

Такой крой выглядит устаревшим

Поищите замену таким украшениям

Ивашова добавила, что если это вещь вам нравится и подходит, вы можете её стилизовать с более актуальными элементами образа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние вещи можно вписать в стильные осенние образы. Многую одежду пока что не стоит прятать в шкаф.