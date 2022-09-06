Как стильно одеваться осенью: топ-5 уютных образов на сентябрь (фото)

Погода ранней осенью позволяет создавать стильные и комфортные образы

В этом сезоне мировые бренды удивили обилием трендов и модных тенденций. Многие из них можно применить уже сейчас, когда продолжается ранняя осень. Морозы еще не ударили, можно не прятать свой лук за пуховиком, а значит есть возможность сформировать продуманные образы.

О том, как одеваться в сентябре, пишет стилистка под ником watchingukraine в Instagram. Модный эксперт предложила пять формул сочетаний вещей, которые сделают стильной каждую. В них использованы как тренды, так и элементы базового осеннего гардероба.

Так, первая стильная комбинация включает в себя теплый свитер в полоску (тельняшка), джинсы или брюки, а в качестве обуви низкий ход — балетки, кроссовки, кеды или босоножки.

Стильный лук на теплую осеннюю погоду

Один из топовых трендов этого сезона – кардиган. Стилист предлагает надеть его на голое тело или с футболкой, низ – брюки. В данном случае уместен плоский ход или kitten heel.

Уютный элемент осеннего гардероба - кардиган

Актуально сочетание сорочки со свитером на плечах, которое полюбилось многим модницам. Стилист рекомендует дополнить их уютными спортивными штанами или джинсами, а обуть что-то без каблуков, к примеру, кроссовки, кеды или лоферы.

Модный прием

Еще один вариант стильно утеплиться в сентябре – микс из оверсайз пиджака, футболки или свитера для более прохладной погоды, а также брюк или джинсов. Наиболее гармонизуруют в таком образе классические лодочки или кроссовки.

Образы с пиджаками

Макси юбка, к слову, трендовой длины в этом сезоне, тоже прекрасный выбор для золотой поры. Попробуйте дополнить ее свитером и массивной обувью типа Dr.Martens, также подойдут high top кеды.

Юбку можно носить не только летом

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Цветовую палитру своего гардероба нужно выбирать с учетом вашего цветотипа.