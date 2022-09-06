Какие платья в моде осенью-2022: назван самый трендовый фасон (фото)
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Платья с вырезами и разрезами остаются в топе супермодных тенденций
Этой осенью в моде остались многие тенденции, которые полюбились нам летом. К примеру, не теряют актуальности всевозможные вырезы и разрезы. В коллекциях осень-зима 2022/2023 дизайнеры представили уйму платьев с такими акцентами.
О самом трендовом фасоне платья в этом сезоне пишет украинская стилистка Ольга Литвинова (stilnodostupno) в Instagram. Так, кроме "голых" платьев, которые далеко не все готовы выбрать себе, в этом году в топе еще одни эффектные модели — платья с разрезами и вырезами. По словам модной экспертки, это трендовые и самые сексуальные платья сезона.
Как рассказала стилистка, модели с прорезями под грудью, разрезами на талии, варианты с открытой спиной или наряды с неожиданными вырезами на бедрах и руках – вот главные тренды нового сезона. И хотя мода на разрезы длится не первый сезон, этот тренд не сбавляет обороты.
По словам стилистки, такие платья могут быть даже в повседневном гардеробе, если выбрать удобные модели с маленькими геометрическими вырезами. Самые актуальные платья на осень-2022 можно увидеть в подборке фото ниже.
Напомним, все стильные осенние образы прежде всего строятся на базовом гардеробе. Стилисты пояснили, какие вещи он включает.
Ранее "Телеграф" сообщал и об антитрендах осени-2022. Названы самые главные из них, в том числе неактуальная модель сумки.