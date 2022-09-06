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Какие платья в моде осенью-2022: назван самый трендовый фасон (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В ультратрендовом фасоне платья щеголяет и Ким Кардашьян
В ультратрендовом фасоне платья щеголяет и Ким Кардашьян

Платья с вырезами и разрезами остаются в топе супермодных тенденций

Этой осенью в моде остались многие тенденции, которые полюбились нам летом. К примеру, не теряют актуальности всевозможные вырезы и разрезы. В коллекциях осень-зима 2022/2023 дизайнеры представили уйму платьев с такими акцентами.

О самом трендовом фасоне платья в этом сезоне пишет украинская стилистка Ольга Литвинова (stilnodostupno) в Instagram. Так, кроме "голых" платьев, которые далеко не все готовы выбрать себе, в этом году в топе еще одни эффектные модели — платья с разрезами и вырезами. По словам модной экспертки, это трендовые и самые сексуальные платья сезона.

Как рассказала стилистка, модели с прорезями под грудью, разрезами на талии, варианты с открытой спиной или наряды с неожиданными вырезами на бедрах и руках – вот главные тренды нового сезона. И хотя мода на разрезы длится не первый сезон, этот тренд не сбавляет обороты.

По словам стилистки, такие платья могут быть даже в повседневном гардеробе, если выбрать удобные модели с маленькими геометрическими вырезами. Самые актуальные платья на осень-2022 можно увидеть в подборке фото ниже.

Модные платья на осень 2022
Вырезы украсят платья из любой ткани
Модные платья на осень 2022
Вырезы добавят пикантности
Модные платья на осень 2022
В таких платьях вы покорите всех
Модные платья на осень 2022
Длина платья может быть разной
Модные платья на осень 2022
Белые луки смотрятся очень эффектно
Модные платья на осень 2022
Самый трендовый модный прием с поперечными вырезами

Напомним, все стильные осенние образы прежде всего строятся на базовом гардеробе. Стилисты пояснили, какие вещи он включает.

Ранее "Телеграф" сообщал и об антитрендах осени-2022. Названы самые главные из них, в том числе неактуальная модель сумки.

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#Мода #Стиль #Платья