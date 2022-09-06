Многослойность и не только: как сочетать вещи осенью-2022, чтобы быть в тренде (фото)

Есть несколько стилистических приемов, которые помогут составить утонченные образы

В этом году тренды осени-2022 приятно впечатляют разнообразием. Но учитывая модные тенденции, не стоит забывать о базовых правилах стильного образа. Именно на них строится любой трендовый лук как осенью, так и в другое время года.

Об основных стилистических приемах, которые отлично пригодятся модницам в прохладную погоду, пишет украинский фешн-блог watchingukraine в Instagram. Есть по меньшей мере четыре способа сочетать вещи в луке, чтобы всегда выглядеть актуально и продемонстрировать исключительное чувство стиля.

Так, первый стилистический прием, который разнообразит любой повседневный образ, это колор-блок. Речь идет о сочетании кардинально разных цветов одежды. Наиболее трендовые и яркие сочетания: фиолетовый и зеленый, красный и зеленый, синий и розовый, коричневый и фиолетовый, розовый и оранжевый.

Образы с ярким цветовым решением

Не менее эффектный способ создать трендовый лук – монохром. То есть образ должен состоять из одного цвета. Уже теряет актуальность правило, что оттенки должны идеально подходить друг к другу. Инфлюэнсеры все чаще собирают монохромные образы в одном цвете, но в разных оттенках.

Луки в одном цвете всегда выглядят эффектно

Еще один способ выглядеть стильно: создать яркие акценты в образе. Чтобы сделать базовый образ более интересным, нужно добавить только один яркий аксессуар: сумку, бижутерию, ремень или обувь. Этот приём работает не только с цветом, но и с принтами. К примеру, можно добавить ремень с анималистическим принтом к обычным джинсам и белой футболке и сразу получится необычный образ.

Акцент может быть любой аксессуар

Четвертая модная уловка – многослойность, основной принцип которой — чем больше, тем лучше. В многослойных образах можно сочетать разные фактуры, цвета, принты. Главные правила: не совмещать облегающие вещи, комбинировать свободный верх и узкий низ и делать самый длинный слой — верхним.

Отличный стилистический прием для ранней осени

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Цветовую палитру своего гардероба нужно выбирать с учетом вашего цветотипа.