Как носить самую модную юбку этой осени: подборка стильных образов (фото)

С длинными юбками можно составить очень много стильных и практичных луков

В трендах осенью-2022 остаются многие вещи, которые полюбились модницам еще летом. К примеру, не теряют актуальность платья с различными разрезами и вырезами. А что касается юбок, то набирают обороты модели с длиной макси – ультрамодной в этом сезоне.

О самом модном фасоне юбки в осеннюю пору пишет украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. По ее словам, длина макси является одним из главных трендов несколько сезонов.

Как отметила стилистка, длинные юбки смотрятся женственно, хорошо сочетаются с другими элементами гардероба и подходят для нарядов любого времени года. А чтобы выглядеть эффектно и привлекательно нужно правильно подбирать остальную одежду и аксессуары.

Так, в моде юбки из денима, особенно актуально сейчас создавать тотал деним луки. В качестве верхнего слоя сочетать такую юбку можно с пиджаками и жакетами. Еще одна ультратрендовая юбка – модели из экокожи. В любое время года эффектно смотрятся и юбки из атласа, которые ранней осенью носят с джемперами и свитерами.

Стильные луки с длинными юбками, которые можно попробовать повторить этой осенью, можно увидеть ниже.

Макси длина отлично подойдет для осени

Черная юбка - мастхэв осеннего гардероба

На теплую погоду такая юбка тоже подойдет

В тренде - кожаные юбки

Атласная юбка уже стала частью базового гардероба

Юбка с жакетами - идеальная комбинация для сентября

Юбка может стать акцентом образа

Актуальность не теряет и низкая посадка

Образы в стиле минимализм

Ранее "Телеграф" сообщал и об антитрендах осени-2022. Названы самые главные из них, в том числе неактуальная модель сумки.