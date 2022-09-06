Как выбрать джинсы, чтобы они идеально сели по фигуре: советы стилиста (фото)

Определение своего типа фигуры поможет отсечь невыгодные для вас модели джинсов

Джинсы – базовая вещь гардероба, без которой не обойтись и осенью. В этом сезоне в трендах как джинсы с низкой посадкой, так и мешковатые или укороченные модели, клеш и стрелки. Самое главное, чтобы джинсы выгодно представляли вашу фигуру, а не подчеркивали недостатки.

О том, как подобрать идеальные джинсы, рассказала украинская стилистка Елена (purpur.stylist) в Instagram. Одно из важных правил при выборе этой вещи – обращать внимание на ваш тип фигуры. Определенные модели могут выгодно смотреться на обладательницах широких бедер и совсем не подойдут девушкам с худощавым телосложением.

Так, если говорить о фигурах типа "перевернутый треугольник и прямоугольник", то чаще всего в этом случае не хватает объема бедер. То есть необходимо уравновесить верх и низ, а также зрительно образовать линию талии. По словам стилистки, лучше всего с этим справятся: бананы, слоуччи, бегги, джинсы трубы, палаццо, мом. Высокую посадку выбирайте для прямоугольника и среднюю — для перевернутого треугольника. А вот низкая посадка и укороченная длина подчеркнут отсутствие талии.

Что касается фигур "груша и песочные часы", то здесь идеально подходят палаццо, мом, клеш от колена, boyfriend, Regular Fit, Loose Fit и джогеры. Стилистка добавила, что следует выбирать свободные фасоны, высокую посадку, которая закрывает пупок и максидлину. Джинсы должны сидеть четко по талии.

Для фигуры а-ля "яблоко" подойдут клеш, прямые джинсы по ноге, boyfriend, Tapered cut – джинсы, которые сужаются по ноге и образуют конус, basic или прямые с незначительным сужением к низу, regular и straight fit. Стилистка отметила, что если есть избыточный объем в зоне талии, то главную роль играет не модель, а посадка. Джинсы должны быть широкими в талии, из плотного денима и средней посадки.

А вот от резинок вместо кулиски Елена призвала отказаться. По ее словам, они визуально только прибавляют ширины. Кроме того, для девушек рост до 160 см нужно исключить кюлоты.

Базовый фасон джинсов

Универсальная модель джинсов

Конические джинсы

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