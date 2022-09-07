Походит всем без исключения: оттенки помад, которые идут всем женщинам, независимо от возраста (фото)

Удивительно, но эти 4 оттенка действительно идут всем.

Подобрать "свой" цвет помады — дело не из самых легких, ведь не всегда то, что нравится, подходит к цветотипу кожи, цвету глаз и даже цветной гамме гардероба. Если вы не хотите особо заморачиваться, то можно пойти по легкому пути и выбрать оттенок помады из тех вариантов, которые подходят абсолютно всем. Также ранее, мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в 2022 году.

Как сообщает prostoway, эти четыре оттенка подходят всем женщинам, несмотря на их возраст и цветотип кожи. Все они нейтральные, но очень женственные и красивые.

Нюд

Невероятно нежный тон, который сочетает в себе несколько оттенков: коричневый, розовый, персиковый. Подобное сочетание прекрасно подчеркивают нежность образа.

Оттенок пепельно-розовой розы

Невероятно нежный вариант, которые идеально пойдет как на каждый день, так и для праздничного образа. Отметим, что такой оттенок больше идет девушкам с достаточно светлой кожей, однако это не значит, что другим он не подойдет.

Розово-коричневый

Очень смелый, выразительный и насыщенный цвет, который одновременно является достаточно нейтральным. Однако стоит отметить, что его нужно правильно подобрать, а для этого стоит ориентироваться на "свой идеальный нюд" — должны принадлежать одному семейству цветов.

Насыщенный розовый

Удивительно, но розовый оттенок помады идет практически всем женщинам. Такой цвет придает свежести образу, делая тон кожи более свежим и ровным.

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