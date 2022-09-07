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Походит всем без исключения: оттенки помад, которые идут всем женщинам, независимо от возраста (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как выбрать идеальный оттенок помады Новость обновлена 07 сентября 2022, 08:50
Как выбрать идеальный оттенок помады

Удивительно, но эти 4 оттенка действительно идут всем.

Подобрать "свой" цвет помады — дело не из самых легких, ведь не всегда то, что нравится, подходит к цветотипу кожи, цвету глаз и даже цветной гамме гардероба. Если вы не хотите особо заморачиваться, то можно пойти по легкому пути и выбрать оттенок помады из тех вариантов, которые подходят абсолютно всем. Также ранее, мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в 2022 году.

Как сообщает prostoway, эти четыре оттенка подходят всем женщинам, несмотря на их возраст и цветотип кожи. Все они нейтральные, но очень женственные и красивые.

Нюд

Невероятно нежный тон, который сочетает в себе несколько оттенков: коричневый, розовый, персиковый. Подобное сочетание прекрасно подчеркивают нежность образа.

Оттенки помад, которые идут всем женщинам

Оттенок пепельно-розовой розы

Невероятно нежный вариант, которые идеально пойдет как на каждый день, так и для праздничного образа. Отметим, что такой оттенок больше идет девушкам с достаточно светлой кожей, однако это не значит, что другим он не подойдет.

Оттенки помад, которые идут всем женщинам

Розово-коричневый

Очень смелый, выразительный и насыщенный цвет, который одновременно является достаточно нейтральным. Однако стоит отметить, что его нужно правильно подобрать, а для этого стоит ориентироваться на "свой идеальный нюд" — должны принадлежать одному семейству цветов.

Оттенки помад, которые идут всем женщинам

Насыщенный розовый

Удивительно, но розовый оттенок помады идет практически всем женщинам. Такой цвет придает свежести образу, делая тон кожи более свежим и ровным.

Оттенки помад, которые идут всем женщинам

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#Мода #Макияж #Помада