Не только лоферы и ботфорты: топ-9 пар обуви, которая в моде этой осенью (фото)

В этом сезоне в тренде необычные кроссовки и блестящие элементы на обуви

Ни один образ, даже если вы используете в нем самые горячие тренды осени-2022, не будет выглядеть стильно без актуальной пары обуви. В этом сезоне в тренде остаются как уже полюбившиеся нам модели, так и новомодные дизайнерские идеи.

О самой модной обуви осени 2022 года рассказала украинская стилистка Инна (stylist.inna) в фешнблоге в Instagram. По ее словам, обувь играет немаловажную роль в любом образе. Она может превратить скучный и базовый аутфит – в современный и ультрамодный. И если у вас уже сформирована обувная база, то стоит обратить внимание на более интересные и смелые модели, которые сделают ваш образ эффектным.

Есть по меньшей мере девять главных тенденций сезона, которые обязательно должны оказаться в гардеробе для стильных сочетаний. Так, остаются актуальными туфли и балетки Mary Jane — модели с закругленным мысом и ремешком на подъеме. Их можно носить даже с ультрамодными гольфами. Обувь на платформе продолжает набирать обороты и остается в тренде и в осеннем сезоне.

Трендовый вариант

Платформа остается актуальной

Уже база осеннего гардероба – лоферы и оксфорды, которые активно присутствуют в коллекциях дизайнеров сезона осень-зима. Такая пара обуви будет многофункциональной и подойдет под множество осенних луков. Не менее практичный вариант обуви на осень – резиновый сапоги. Они тоже в моде.

Практически универсальные пары обуви

Истинно осенняя обувь

Если выбираете на осень сапоги, то присмотритесь к модным нынче ботфортам. А вот любительницам кроссовок стилист советует присмотреться к интересным моделям, кедам и HIGH TOP.

Модный фасон в этом сезоне

Чем ярче - тем лучше

В тренде также обувь с металлическим носиком и блеском, а также обувь-чулки или босоножки с носками.

Блестящий акцент

Оригинальные решения

Блеск в тренде

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Разнообразие модных оттенков приятно впечатляет.