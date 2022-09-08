Бомберы, тренчи, пончо и не только: топ-7 вариантов верхней одежды, которая в моде этой осенью (фото)

Золотая пора богата разной погодой, что позволяет щеголять в разных фасонах пальто и курток

Осень уже вступила в свои права, а значит пришло время стильно утепляться. В этом сезоне в моде разнообразные фасоны верхней одежды на любой вкус, цвет и кошелек. Многие из трендов совмещают и дизайнерскую новизну, и удобство.

О том, какая верхняя одежда в тренде осенью 2022 года, рассказала украинская стилистка Ольга Литвинова (stilnodostupno) в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, есть как минимум семь топовых вариантов верхней одежды на этот сезон.

Так, на пике трендов этой осенью бомберы – объемные, удлиненные или короткие. Еще один модный фасон куртки – а-ля байкерская косуха. Сочетать такую маскулинную верхнюю одежду можно с более женственными элементами образа. Снова стали актуальны и стеганые курточки. Тренд, который неожиданно вернулся, пончо – ультрамодной в этом сезоне длины макси, с орнаментом или в однотонных оттенках. Такой вариант годится на более теплую погоду.

Модная куртка

С ноткой бунтарства

Ультратрендовая курточка

Пончо снова в моде

Еще один способ стильно утеплиться – купить актуальный тренч или пальто. Как видим, дизайнеры порадовали многообразием фасонов и расцветок. Можно выбирать как базовые минималистичные изделия, так и оригинальный крой и цветовое решение. В топе модных тенденций – тренч из экокожи.

Кожаный тренч - мастхэв осеннего сезона

Базовая верхняя одежда на осень

Осеннее пальто может быть разным

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета оказались на пике трендов осенью-2022 года. В их числе такие необычные и привычные оттенки, как карамельный, сливовый, лавовый красный, цвет "Барби", лаймовый, голубой, желтый, оранжевый и насыщенный зеленый.