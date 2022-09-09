Кожаные плащи в стиле "Матрицы", эстетика 70-х и шубы: какие тренды покорили подиумы этой осенью (фото)
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В этом сезоне дизайнеры придумали десятки трендов, есть из чего выбирать
Коллекции мировых брендов сезона осень-зима порадовали разнообразием и обилием дизайнерских новинок. Многие тренды перешли к нам из лета, а кое-что было продемонстрировано на подиуме впервые.
Остаются актуальными как кожаные тренчи, так и обувь на платформе и миниюбки. Снова возвращаются в топ тенденций меховые шубы и пластиковые объемные аксессуары. О самых горячих трендах осени 2022 года рассказала украинская стилистка Татьяна Голота (tania_golota) в Instagram.
Стилист отмечает, что трендов всегда очень много, по ее мнению, даже слишком. Но вот какой из трендов приживется — никто точно не знает. Поэтому модная экспертка призывала искать свой стиль, опираться на тренды частично и не ставить их на пьедестал.
Если говорить о верхней одежде, то главные тенденции осени-2022:
- Кожаные плащи в стиле главного героя фильмов "Матрица" Нео
- Меховые шубы
- Виниловая кожа, как латекс
- Длина макси
- Четкая линия плеча
- Оверсайз отходит, а на смену ему приходят женственные силуэты с подчеркнутой талией
Кроме того, активно задействована на подиумах эстетика как 2000-х, так и 70-х (особенно в коллекциях Gucci, Celine и Versace). Вместе с тем, актуальны и "приветы" из 90-х, уже не такие явные, как пару лет назад, но все же имеют место быть.
Также в топе модных тенденций:
- заниженная талия
- розовый цвет
- яркий геометрический принт
- миниюбки
Среди аксессуаров самыми трендовыми считаются ремни-цепочки, очки с цветным стеклом и темной оправой, пластиковые объемные аксессуары, меховые панамы и сумки.
Если думаете, что обуть, то выбирайте эти трендовые варианты: обувь с острым носом, на платформе и с мягким квадратным носом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета оказались на пике трендов осенью-2022 года.