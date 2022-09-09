Как стильно утеплиться этой осенью: хитрости с вещами, которые помогут не замерзнуть (фото)
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Дайте вторую жизнь летним платьям в осеннюю пору
Теплые летние дни позади и впереди нас ждет стильная осень. Мы уже писали, какая верхняя одежда в моде осенью 2022 года. Теперь рассказываем, как стильно утеплиться в золотую пору с помощью некоторых хитростей.
Стилист и модный блогер Майя Кривобокова рассказала, что в трендах многослойность, трикотажные костюмы и другие вещи, благодаря которым мы не замерзнем этой осенью. Ничего необычного, но вспомнить маленькие хитрости в преддверии холодов не помешает.
Топ-5 идей, как утеплиться стильно осенью
Трендовая многослойность
Сочетание рубашки с жилетом, жакетом, можно создать стильный образ со свитшотом.
Вторая жизнь летних платьев
Поверх летнего длинного платья можно надеть удлиненный свитер. Дополнить стильный образ можно сапожками или грубыми ботинками.
Юбки из плотных тканей
В приоритете — изделия длины макси. Допускаются и короткие модели. Они могут быть из шерсти, кожи, твида, вельвета, денима.
Стильные шарфы
Сочетаем с лаконичным оверсайз пальто, стеганой курткой, бомбером.
Трикотажный костюм
Идеально подходит не только для занятий спортом, но и для прогулок, походов на шопинг. Сверху можно накинуть стеганый жилет или пальто.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.