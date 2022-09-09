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Как стильно утеплиться этой осенью: хитрости с вещами, которые помогут не замерзнуть (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Несколько идей, как утеплиться стильно Новость обновлена 09 сентября 2022, 15:45
Несколько идей, как утеплиться стильно

Дайте вторую жизнь летним платьям в осеннюю пору

Теплые летние дни позади и впереди нас ждет стильная осень. Мы уже писали, какая верхняя одежда в моде осенью 2022 года. Теперь рассказываем, как стильно утеплиться в золотую пору с помощью некоторых хитростей.

Стилист и модный блогер Майя Кривобокова рассказала, что в трендах многослойность, трикотажные костюмы и другие вещи, благодаря которым мы не замерзнем этой осенью. Ничего необычного, но вспомнить маленькие хитрости в преддверии холодов не помешает.

Топ-5 идей, как утеплиться стильно осенью

Трендовая многослойность

Сочетание рубашки с жилетом, жакетом, можно создать стильный образ со свитшотом.

Трендовая многослойность

Вторая жизнь летних платьев

Поверх летнего длинного платья можно надеть удлиненный свитер. Дополнить стильный образ можно сапожками или грубыми ботинками.

осенние платья

Юбки из плотных тканей

В приоритете — изделия длины макси. Допускаются и короткие модели. Они могут быть из шерсти, кожи, твида, вельвета, денима.

Юбки из плотных тканей

Стильные шарфы

Сочетаем с лаконичным оверсайз пальто, стеганой курткой, бомбером.

Стильные шарфы

Трикотажный костюм

Идеально подходит не только для занятий спортом, но и для прогулок, походов на шопинг. Сверху можно накинуть стеганый жилет или пальто.

Трикотажный костюм

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.

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