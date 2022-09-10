Одежда, которая никогда не теряет свою актуальность: самые трендовые пальто на осень 2022 (фото)

Какими бы не были практичными и удобными куртки, для пальто в женском гардеробе всегда найдется место.

Чтобы вы всегда были на стиле, и поражали своим видом окружающих, мы подготовили для вас очередную подборку стильных вещей, чтобы ознакомить вас с трендами верхней одежды на осень 2022 года.

Стилист Анна Мишаева в своем модном блоге в Инстаграм поделилась шпаргалкой по выбору пальто на осень 2022 года. Стоит отметить, что такая верхняя одежда постоянно находится на пике актуальности, поэтому пальто — это маст-хэв женского осеннего гардероба.

Самые стильные пальто осени 2022

Пальто-халаты — потому что в них очень удобно и комфортно, и они уже давно идут как база,

Пальто-коконы ниже колена,

Пальто прямого кроя, по типу мужских, ниже колена, с большими плечами, двухбортные или однобортные,

Приталенные длинные пальто,

Короткие пальто в виде пиджаков и свободные модели.

Пальто с рукавом реглан,

Модели без воротника с V вырезом, отложной, шалевой и английский воротник,

Пальто длины макси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.