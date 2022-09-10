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Одежда, которая никогда не теряет свою актуальность: самые трендовые пальто на осень 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как выбрать пальто на осень
Как выбрать пальто на осень

Какими бы не были практичными и удобными куртки, для пальто в женском гардеробе всегда найдется место.

Чтобы вы всегда были на стиле, и поражали своим видом окружающих, мы подготовили для вас очередную подборку стильных вещей, чтобы ознакомить вас с трендами верхней одежды на осень 2022 года.

Стилист Анна Мишаева в своем модном блоге в Инстаграм поделилась шпаргалкой по выбору пальто на осень 2022 года. Стоит отметить, что такая верхняя одежда постоянно находится на пике актуальности, поэтому пальто — это маст-хэв женского осеннего гардероба.

Самые стильные пальто осени 2022

  • Пальто-халаты — потому что в них очень удобно и комфортно, и они уже давно идут как база,
  • Пальто-коконы ниже колена,
  • Пальто прямого кроя, по типу мужских, ниже колена, с большими плечами, двухбортные или однобортные,
  • Приталенные длинные пальто,
  • Короткие пальто в виде пиджаков и свободные модели.
  • Пальто с рукавом реглан,
  • Модели без воротника с V вырезом, отложной, шалевой и английский воротник,
  • Пальто длины макси.
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.

Теги:
#Мода #Стиль #Пальто