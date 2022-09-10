Одежда, которая никогда не теряет свою актуальность: самые трендовые пальто на осень 2022 (фото)
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Какими бы не были практичными и удобными куртки, для пальто в женском гардеробе всегда найдется место.
Чтобы вы всегда были на стиле, и поражали своим видом окружающих, мы подготовили для вас очередную подборку стильных вещей, чтобы ознакомить вас с трендами верхней одежды на осень 2022 года.
Стилист Анна Мишаева в своем модном блоге в Инстаграм поделилась шпаргалкой по выбору пальто на осень 2022 года. Стоит отметить, что такая верхняя одежда постоянно находится на пике актуальности, поэтому пальто — это маст-хэв женского осеннего гардероба.
Самые стильные пальто осени 2022
- Пальто-халаты — потому что в них очень удобно и комфортно, и они уже давно идут как база,
- Пальто-коконы ниже колена,
- Пальто прямого кроя, по типу мужских, ниже колена, с большими плечами, двухбортные или однобортные,
- Приталенные длинные пальто,
- Короткие пальто в виде пиджаков и свободные модели.
- Пальто с рукавом реглан,
- Модели без воротника с V вырезом, отложной, шалевой и английский воротник,
- Пальто длины макси.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.