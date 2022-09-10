Украшательства полностью уничтожают образ: топ-5 примеров, которых нужно избегать как огня (фото)

Украшение — это хорошо, а вот украшательство — это совсем отвратительно

Чем отличается украшение от украшательства? Одно сделает вещь лучше, добавит эстетики. Другие напрочь испортит вещь. Аксессуары на этих предметах гардероба могут сделать из вас ту самую "тетку".

Стилист Татьяна Белявина отмечает, что украшательство — это когда: 1) добавляют декора, чтобы замаскировать некачественный материал, крой; 2) специалисты, которые создают вещь, не совсем специалисты и не разбираются в стилистике, композиции, сочетании цветов.

"И вот получаются вещи-уродцы, причем цена здесь не играет решающую роль, хотя, надо признать, что в дешевом сегменте таких шедевров больше", — подчеркивает эксперт.

Где можно наткнуться на украшательство:

Трикотаж

Почему-то любят нашивать на трикотажные изделия кружево, камни, кожу и т.п. Вещь от этого лучше не становится, а вот антистильной становится.

Обувь

Прошли времена "классических" туфель с украшением в виде бантиков, пуговиц и т.п. "10 лет назад у моей свекрови был обувной магазин. Самые продаваемые модели как раз были именно такие туфли, а она говорила: "Бабам нравится". Даже тогда это уже было нарицанием, а сегодня — это 100% обувь а-ля теток", — делится стилист.

Сумки

И здесь любят приукрасить. Брелки, обилие молний, устаревшее сочетание разных фактур — все это не украшает, а делает сумку антистильной.

Украшения

И сюда попадают изделия hand-made тех авторов, которые в этом не разбираются. К сожалению, таких большинство. Если вы умеете соединять разные бусины и камни, то вы еще не мастер.

Шапки

Украшать любят и шапки. Броши, цветы — это все осталось в прошлом, сегодня смотрится очень неактуально.

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