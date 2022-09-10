Обязательны в золотую пору: 10 вещей, без которых не обойтись в осеннем гардеробе (фото)
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Стараясь максимально утеплиться, порой мы забываем следить за тем, как выглядит наш наряд
В любое время года хочется выглядеть красиво и стильно. С наступлением холодов это становится немного трудновато, но с этим списком мастхэвов ваш осенний гардероб преобразуется по современным меркам.
В блоге о моде vami.ideas рассказали, что обязательно нужно внедрить в свой гардероб этой осенью, который может состоять из теплых, но при этом ярких и модных вещей.
Верхняя одежда:
Кожаная куртка и/или короткое пальто
Тренч и/или плащ
Кардиган
Короткий или длинный. Идеален для многослойных образов.
Базовый лонгслив (альтернатива футболкам) и джемпер
Укороченные брюки и/или джинсы
Пачкаться не будут, а голую щиколотку закрываем носком.
Свитер с горлом или воротником-поло
Плоский ход
Лоферы (грубые или классика), полуботинки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.⠀