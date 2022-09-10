Обязательны в золотую пору: 10 вещей, без которых не обойтись в осеннем гардеробе (фото)

Стараясь максимально утеплиться, порой мы забываем следить за тем, как выглядит наш наряд

В любое время года хочется выглядеть красиво и стильно. С наступлением холодов это становится немного трудновато, но с этим списком мастхэвов ваш осенний гардероб преобразуется по современным меркам.

В блоге о моде vami.ideas рассказали, что обязательно нужно внедрить в свой гардероб этой осенью, который может состоять из теплых, но при этом ярких и модных вещей.

Верхняя одежда:

Кожаная куртка и/или короткое пальто

Тренч и/или плащ

Кардиган

Короткий или длинный. Идеален для многослойных образов.

Базовый лонгслив (альтернатива футболкам) и джемпер

Укороченные брюки и/или джинсы

Пачкаться не будут, а голую щиколотку закрываем носком.

Свитер с горлом или воротником-поло

Плоский ход

Лоферы (грубые или классика), полуботинки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.⠀