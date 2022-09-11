Ботфорты и бомберы: тренды осени, которые должны быть в гардеробе каждой (фото)

Топ модных мастхэвов на наступившую осень

В осеннем сезоне модельеры удивили обилием модных трендов-2022. Также имеются и неоднозначные тенденции, о которых мы рассказывали ранее.

О том, что обязательно стоит добавить в свой гардероб в новом сезоне, рассказала стилист Татьяна Заякина. Пополнить свой шкаф можно такими трендами, как бомбер, объемные джинсы, мини-юбка, корсет, ботфорты с широким голенищем, яркие перчатки, бахрома и ярко-розовый цвет.

Университетский бомбер

Самый модный вариант верхней одежды. А всё потому, что стиль преппи — главная тенденция этого осенне-зимнего сезона.

Объемные джинсы и брюки на низкий посадке

Кто ещё не купил, исправляйтесь. Не ищите конкретную модель, берите прямые полной длины, но на пару размеров больше и носите их на бедрах.

Мини-юбка и ее ультракороткая версия

Куда без них в "грязный" сезон. Выбирайте модели из твида, кожи или в складку.

Корсеты

Носите как нижний слой под пиджаки или как верхний — на рубашки и лонгсливы. Но отдайте предпочтение моделям из плотных материалов, например кожи.

Ботфорты с широким голенищем

Сексуально, стильно и тепло.

Яркие перчатки

Чем они необычней, ярче и длиннее, тем лучше. Пусть они повторяют цвет верхней одежды или являются частью монохромного образа.

Ярко-розовый цвет

Если не уверены, что он вам к лицу, возьмите сумку, юбку, обувь или хотя бы носки.

Бахрома

На сумках, кардиганах, обуви и даже куртках. Попробуйте, очень стильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.