Какие колготки испортят даже самый трендовый образ осенью-2022: советы стилиста (фото)

Если вы неправильно подберете колготки, то это укажет на безвкусицу

Колготки – маленькая, но очень важная часть осеннего образа. Черные, бежевые, так называемые телесные, цветные или с принтом – довольно широкий выбор этого изделия. Простые правила помогут выбрать колготки, чтобы оставаться трендах осени-2022.

Как пишет украинский стилист Елена (purpur.stylist) в Instagram, выбрать удачные колготки, да еще такие, чтобы образ не испортили, та еще задача. Ведь нужно не только правильно подобрать размер, а стильно вписать колготки в лук.

Стилист рассказала, какие основные моменты нужно учитывать при выборе колготок осенью:

Телесные — созданы для официальных мест и событий, где нельзя появиться с голыми ногами. Выбирайте колготки без блеска и четко в тон вашей кожи.

Коричневые или бежевые колготки – подойдут для монохромных образов, либо когда цвет колготок совпадает с цветом низа или обуви.

Черные колготки — в теплое время года меняем на мелкую сеточку, что даст лифтинг-эффект ножкам.

Принтованные – не допускаются крупный горошек (мелкий и неплотный — можно), бантики, цветочки. Актуален абстрактный принт среднего размера.

Колготки на осень — в прохладное время года обычно выбираем плотные и теплые. Но либо в цвет вашего низа, либо в цвет обуви. Это касается и чёрных, и цветных колготок. Иначе порежете ногу на три части, украдете у себя рост и зрительно сделаете ногу больше.

Цветные – тренд. Должны быть частью образа. Повторите их в цвете пояса, сумочки или принта.

Стилист добавила, что колготки обращают внимание на ноги. Поэтому нужно помнить о своем типе фигуры. Так называемым "яблоку", "прямоугольнику" и "перевернутому треугольнику" подойдут любые варианты, то "грушам" и "часам" важно сохранить сбалансированный силуэт.

Колготки нужно подбирать, учитывая тип фигуры

Принт на колготках не должен вас полнить

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