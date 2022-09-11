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Какие колготки испортят даже самый трендовый образ осенью-2022: советы стилиста (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Колготки – важный нюанс в любом луке Новость обновлена 11 сентября 2022, 16:15
Колготки – важный нюанс в любом луке

Если вы неправильно подберете колготки, то это укажет на безвкусицу

Колготки – маленькая, но очень важная часть осеннего образа. Черные, бежевые, так называемые телесные, цветные или с принтом – довольно широкий выбор этого изделия. Простые правила помогут выбрать колготки, чтобы оставаться трендах осени-2022.

Как пишет украинский стилист Елена (purpur.stylist) в Instagram, выбрать удачные колготки, да еще такие, чтобы образ не испортили, та еще задача. Ведь нужно не только правильно подобрать размер, а стильно вписать колготки в лук.

Стилист рассказала, какие основные моменты нужно учитывать при выборе колготок осенью:

  • Телесные — созданы для официальных мест и событий, где нельзя появиться с голыми ногами. Выбирайте колготки без блеска и четко в тон вашей кожи.
  • Коричневые или бежевые колготки – подойдут для монохромных образов, либо когда цвет колготок совпадает с цветом низа или обуви.
  • Черные колготки — в теплое время года меняем на мелкую сеточку, что даст лифтинг-эффект ножкам.
  • Принтованные – не допускаются крупный горошек (мелкий и неплотный — можно), бантики, цветочки. Актуален абстрактный принт среднего размера.
  • Колготки на осень — в прохладное время года обычно выбираем плотные и теплые. Но либо в цвет вашего низа, либо в цвет обуви. Это касается и чёрных, и цветных колготок. Иначе порежете ногу на три части, украдете у себя рост и зрительно сделаете ногу больше.
  • Цветные – тренд. Должны быть частью образа. Повторите их в цвете пояса, сумочки или принта.

Стилист добавила, что колготки обращают внимание на ноги. Поэтому нужно помнить о своем типе фигуры. Так называемым "яблоку", "прямоугольнику" и "перевернутому треугольнику" подойдут любые варианты, то "грушам" и "часам" важно сохранить сбалансированный силуэт.

Как подобрать колготки под образ
Колготки нужно подбирать, учитывая тип фигуры
Как подобрать колготки под образ
Принт на колготках не должен вас полнить

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Теги:
#Мода #Стиль #Колготки