Самая модная обувь осени: как и с чем правильно носить лоферы (фото)

Пара лоферов способна создать несколько потрясающих образов на раннюю осень.

Осень в 2022 году очень пунктуальна, и уже с первых дней сентября на улице царит прохладная погода. Если вы не успели подготовить свой осенний гардероб в конце лета, то вам следует поспешить, а чтобы немного облегчить вам поиски идеальных луков, мы уже рассказывали про самые горячие тренды осени-2022 среди одежды, а также обуви.

Стилист Ольга Ким в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшую модную подсказку для любительниц такой обуви, как лоферы. В своем посте она показала и рассказала, как и с чем их можно сочетать, чтобы всегда выглядеть стильно.

Как правильно носить лоферы

Лоферы — отлично подойдут для офисных образов. Их можно носить в сентябре — а потом оставить в офисе как сменку.

Сочетаются с брюками разной длины. Также обязательно стоит следить за правильным выбором носков, особенно ели выбираете укороченные штаны. Носки должны подходить по цвету и стилю.

Идеально с мини-юбками. Тут можно дать волю фантазии и добавить интересные колготки — в горошек, с другими принтами.

С юбками и платьями миди тоже хорошо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Разнообразие модных оттенков приятно впечатляет.