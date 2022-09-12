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Самая модная обувь осени: как и с чем правильно носить лоферы (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как носить лоферы этой осенью Новость обновлена 12 сентября 2022, 08:07
Как носить лоферы этой осенью

Пара лоферов способна создать несколько потрясающих образов на раннюю осень.

Осень в 2022 году очень пунктуальна, и уже с первых дней сентября на улице царит прохладная погода. Если вы не успели подготовить свой осенний гардероб в конце лета, то вам следует поспешить, а чтобы немного облегчить вам поиски идеальных луков, мы уже рассказывали про самые горячие тренды осени-2022 среди одежды, а также обуви.

Стилист Ольга Ким в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшую модную подсказку для любительниц такой обуви, как лоферы. В своем посте она показала и рассказала, как и с чем их можно сочетать, чтобы всегда выглядеть стильно.

Как правильно носить лоферы

  • Лоферы — отлично подойдут для офисных образов. Их можно носить в сентябре — а потом оставить в офисе как сменку.
  • Сочетаются с брюками разной длины. Также обязательно стоит следить за правильным выбором носков, особенно ели выбираете укороченные штаны. Носки должны подходить по цвету и стилю.
  • Идеально с мини-юбками. Тут можно дать волю фантазии и добавить интересные колготки — в горошек, с другими принтами.
  • С юбками и платьями миди тоже хорошо.
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых цветах осени-2022 года. Разнообразие модных оттенков приятно впечатляет.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Осень