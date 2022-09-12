Выбираем клатч или сумку-ведро? Тренды, которые стоит приобрести этой осенью (фото)
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Рассказываем, какую сумку нужно купить на осень, чтобы быть в тренде
Этот аксессуар является неотъемлемой частью гардероба любой модницы. Сумка может повысить градус стиля, став гармоничным дополнением к обуви и украшениям.
Стилисты предлагают несколько идей, которые уже актуальны в осеннем сезоне. Актуальные сумки бывают двух видов: базовые и тренды.
Базовая сумка
К базовым относятся сумки классических форм, лаконичные, с отсутствием декора и принта. Такая сумка будет служить вам годами, поэтому лучше не экономить и приобретать модели из хорошей кожи с качественной фурнитурой. Размер сумочки стоит подбирать под образ жизни и потребности. Цвет — один из базовых оттенков, который подойдет к вашему гардеробу.
Тренды приходят к нам на несколько сезонов, постоянно видоизменяются. Такие сумки не получится носить ежедневно. Поэтому они могут быть и более бюджетными.
Мини сумочки
Не путайте с микро форматом. В такую сумку помещается помада, карта, ключи.
"Нулевые" сумки
Сумки на плечо и с короткой ручкой.
Сумки хобо
Осенью-2022 они дополнились ручкой-цепочкой и логотипами брендов.
Геометрия
Причём не только в форме сумки, но и как принт.
Клатч
Средний размер подойдет для повседневных образов и вполне может заменить обычную сумку.
Мягкая форма сумок
Такие сумки достаточно вместительные и более комфортны для повседневной носки.
Сумки с меховой отделкой
Такие будут гармонично смотреться с дубленкой и шубой, а также с пуховиком и шерстяным пальто.
Сумка-ведро
Регулярно возвращается в моду. Актуальными будут большие и вместительные модели.
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