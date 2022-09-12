Выбираем клатч или сумку-ведро? Тренды, которые стоит приобрести этой осенью (фото)

Рассказываем, какую сумку нужно купить на осень, чтобы быть в тренде

Этот аксессуар является неотъемлемой частью гардероба любой модницы. Сумка может повысить градус стиля, став гармоничным дополнением к обуви и украшениям.

Стилисты предлагают несколько идей, которые уже актуальны в осеннем сезоне. Актуальные сумки бывают двух видов: базовые и тренды.

Базовая сумка

К базовым относятся сумки классических форм, лаконичные, с отсутствием декора и принта. Такая сумка будет служить вам годами, поэтому лучше не экономить и приобретать модели из хорошей кожи с качественной фурнитурой. Размер сумочки стоит подбирать под образ жизни и потребности. Цвет — один из базовых оттенков, который подойдет к вашему гардеробу.

Тренды приходят к нам на несколько сезонов, постоянно видоизменяются. Такие сумки не получится носить ежедневно. Поэтому они могут быть и более бюджетными.

Мини сумочки

Не путайте с микро форматом. В такую сумку помещается помада, карта, ключи.

"Нулевые" сумки

Сумки на плечо и с короткой ручкой.

Сумки хобо

Осенью-2022 они дополнились ручкой-цепочкой и логотипами брендов.

Геометрия

Причём не только в форме сумки, но и как принт.

Клатч

Средний размер подойдет для повседневных образов и вполне может заменить обычную сумку.

Мягкая форма сумок

Такие сумки достаточно вместительные и более комфортны для повседневной носки.

Сумки с меховой отделкой

Такие будут гармонично смотреться с дубленкой и шубой, а также с пуховиком и шерстяным пальто.

Сумка-ведро

Регулярно возвращается в моду. Актуальными будут большие и вместительные модели.

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