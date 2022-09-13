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Бомберы, брюки-карго и объемные сумки: мужские осенние тренды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Мужская мода осень 2022 Новость обновлена 13 сентября 2022, 08:17
Мужская мода осень 2022

Все эти тренды мы часто будем созерцать этой осенью на модниках.

Осень уже в самом разгаре, а стилисты рассказывают только про женские модные тренды-2022 немного забывая про мужчин. Мы решили исправить эту "несправедливость" и составили подборку самых стильных осенних трендов для сильной половины человечества.

Стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм выделил девять основных вещей, которые уже вошли в тренды или будут только набирать большие обороты. Стоит отметить, что многие тренды переплетаются с женскими: это например бомберы, брюки-карго, кардиганы и казаки.

Мужские тренды осени 2022

  • Бомберы. В настоящее время актуальны как классические нейлоновые бомберы, так и кожаные, в стиле преппи (letterman jacket), с миксом фактур и т.д.
Мужские тренды осени 2022
  • Брюки-карго захватили мир моды — это круто, потому что очень удобно! К тому же их часто можно найти в локальных брендах.
Мужские тренды осени 2022
  • Кардиганы придадут образам больше уюта. Это может быть как классический однотонный вариант, так и с бешеным принтом.
Мужские тренды осени 2022
  • Кожаные сеты — для тех, кто хочет запоминаться. Плюс такой одежды в том, что она дает дополнительное тепло осенью.
Мужские тренды осени 2022
  • Стеганые куртки уже не первый год популярны среди мужчин, ведь это практичное и крайне универсальное изделие. Можно носить как самостоятельный элемент, или как дополнительный утепляющий слой под тренч или пальто.
Мужские тренды осени 2022
  • Baggy jeans, то есть широкие джинсы, уже постепенно становятся базой для многих.
Мужские тренды осени 2022
  • Под овчину. Эта фактура очень мягкая, теплая и придает уют. Это могут быть как куртки, так и сумки, обувь или аксессуары
  • Казаки будут выделять вас из толпы, ведь не каждый мужчина решится бросить вызов этой обуви! Из основных плюсов – визуально увеличивают рост, придают структуры и элегантности лукам.
Мужские тренды осени 2022
  • Объемные сумки на плече — функциональные, практичные, вместительные.
Мужские тренды осени 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.

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