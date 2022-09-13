Бомберы, брюки-карго и объемные сумки: мужские осенние тренды (фото)

Все эти тренды мы часто будем созерцать этой осенью на модниках.

Осень уже в самом разгаре, а стилисты рассказывают только про женские модные тренды-2022 немного забывая про мужчин. Мы решили исправить эту "несправедливость" и составили подборку самых стильных осенних трендов для сильной половины человечества.

Стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм выделил девять основных вещей, которые уже вошли в тренды или будут только набирать большие обороты. Стоит отметить, что многие тренды переплетаются с женскими: это например бомберы, брюки-карго, кардиганы и казаки.

Мужские тренды осени 2022

Бомберы. В настоящее время актуальны как классические нейлоновые бомберы, так и кожаные, в стиле преппи (letterman jacket), с миксом фактур и т.д.

Брюки-карго захватили мир моды — это круто, потому что очень удобно! К тому же их часто можно найти в локальных брендах.

Кардиганы придадут образам больше уюта. Это может быть как классический однотонный вариант, так и с бешеным принтом.

Кожаные сеты — для тех, кто хочет запоминаться. Плюс такой одежды в том, что она дает дополнительное тепло осенью.

Стеганые куртки уже не первый год популярны среди мужчин, ведь это практичное и крайне универсальное изделие. Можно носить как самостоятельный элемент, или как дополнительный утепляющий слой под тренч или пальто.

Baggy jeans, то есть широкие джинсы, уже постепенно становятся базой для многих.

Под овчину. Эта фактура очень мягкая, теплая и придает уют. Это могут быть как куртки, так и сумки, обувь или аксессуары

Казаки будут выделять вас из толпы, ведь не каждый мужчина решится бросить вызов этой обуви! Из основных плюсов – визуально увеличивают рост, придают структуры и элегантности лукам.

Объемные сумки на плече — функциональные, практичные, вместительные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.