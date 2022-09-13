Бомберы, брюки-карго и объемные сумки: мужские осенние тренды (фото)
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Все эти тренды мы часто будем созерцать этой осенью на модниках.
Осень уже в самом разгаре, а стилисты рассказывают только про женские модные тренды-2022 немного забывая про мужчин. Мы решили исправить эту "несправедливость" и составили подборку самых стильных осенних трендов для сильной половины человечества.
Стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм выделил девять основных вещей, которые уже вошли в тренды или будут только набирать большие обороты. Стоит отметить, что многие тренды переплетаются с женскими: это например бомберы, брюки-карго, кардиганы и казаки.
Мужские тренды осени 2022
- Бомберы. В настоящее время актуальны как классические нейлоновые бомберы, так и кожаные, в стиле преппи (letterman jacket), с миксом фактур и т.д.
- Брюки-карго захватили мир моды — это круто, потому что очень удобно! К тому же их часто можно найти в локальных брендах.
- Кардиганы придадут образам больше уюта. Это может быть как классический однотонный вариант, так и с бешеным принтом.
- Кожаные сеты — для тех, кто хочет запоминаться. Плюс такой одежды в том, что она дает дополнительное тепло осенью.
- Стеганые куртки уже не первый год популярны среди мужчин, ведь это практичное и крайне универсальное изделие. Можно носить как самостоятельный элемент, или как дополнительный утепляющий слой под тренч или пальто.
- Baggy jeans, то есть широкие джинсы, уже постепенно становятся базой для многих.
- Под овчину. Эта фактура очень мягкая, теплая и придает уют. Это могут быть как куртки, так и сумки, обувь или аксессуары
- Казаки будут выделять вас из толпы, ведь не каждый мужчина решится бросить вызов этой обуви! Из основных плюсов – визуально увеличивают рост, придают структуры и элегантности лукам.
- Объемные сумки на плече — функциональные, практичные, вместительные.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.