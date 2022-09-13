Стилист рассказала, как и с чем носить осенью самые топовые джинсы клеш: топ-7 стильных идей (фото)
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Джинсы клеш возродились с наступлением нового сезона
В этом году самые трендовые джинсы осеннего сезона будут пользоваться большой популярностью среди трендсеттеров. Клеш универсальные и функциональные.
Стилист и модный блоггер Ольга Литвинова отмечает, что клеш снова в топе. Эксперт рассказала, как и с чем можно стилизовать самую популярную модель этого сезона.
С твидовым жакетом
С тренчем и балетками
С бомбером и ковбойскими ботинками
В романтическом стиле
С кардиганом и армейскими сапогами
С пальто и ботильонами
Деним
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