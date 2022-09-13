Укр

Стилист рассказала, как и с чем носить осенью самые топовые джинсы клеш: топ-7 стильных идей (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
С чем носить джинсы клеш осенью 2022 года Новость обновлена 13 сентября 2022, 12:11
С чем носить джинсы клеш осенью 2022 года

Джинсы клеш возродились с наступлением нового сезона

В этом году самые трендовые джинсы осеннего сезона будут пользоваться большой популярностью среди трендсеттеров. Клеш универсальные и функциональные.

Стилист и модный блоггер Ольга Литвинова отмечает, что клеш снова в топе. Эксперт рассказала, как и с чем можно стилизовать самую популярную модель этого сезона.

С твидовым жакетом

джинсы клеш

С тренчем и балетками

джинсы клеш

С бомбером и ковбойскими ботинками

джинсы клеш

В романтическом стиле

джинсы клеш

С кардиганом и армейскими сапогами

джинсы клеш

С пальто и ботильонами

джинсы клеш

Деним

джинсы клеш

Ранее "Телеграф" писал, почему украшательства уничтожают даже самый дорогой образ, и чем они отличаются от украшений.

Теги:
#Мода #Джинсы #Мода 2022