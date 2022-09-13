Стилист рассказала, как и с чем носить осенью самые топовые джинсы клеш: топ-7 стильных идей (фото)

Джинсы клеш возродились с наступлением нового сезона

В этом году самые трендовые джинсы осеннего сезона будут пользоваться большой популярностью среди трендсеттеров. Клеш универсальные и функциональные.

Стилист и модный блоггер Ольга Литвинова отмечает, что клеш снова в топе. Эксперт рассказала, как и с чем можно стилизовать самую популярную модель этого сезона.

С твидовым жакетом

С тренчем и балетками

С бомбером и ковбойскими ботинками

В романтическом стиле

С кардиганом и армейскими сапогами

С пальто и ботильонами

Деним

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