Как правильно выбирать куртку на осень, чтобы быть стильной: главные антитренды (фото)

Самые актуальные куртки в 2022 году — кожаные и стеганые.

Осень в этом году максимально пунктуальна, и уже с первых дней на улице достаточно холодно, чтобы отложить подальше все летние вещи и начать доставать теплые кофты, куртки и ботинки. Мы уже делились с вами трендами верхней одежды на осень 2022 года, а теперь хоти рассказать о главных антитрендах.

Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно выбирать модную и стильную куртку на осень. Модный эксперт отмечает, что и среди самых актуальных моделей есть антитренды. На что же важно обращать внимание при покупке верхней одежды — читайте далее.

Как правильно выбирать куртку на осень 2022

Контрасты — контрастные детали, молния могут намекать на неактуальности, особенно в тех вариантах, которые по фигуре и не обладают объемом.

Стежка — должна быть равномерной и достаточно широкой, если она идет по горизонтали. Может быть ромбовидной.

Карманы — могут быть на молнии сбоку в области живота, с контрастной кнопкой, с молнией, если накладные и без стежки на стеганой куртке.

Застежка — не должна быть на молнии, если молния не закрыта, не должна быть по диагонали, не должна быть на пуговицах.

Также желательно выбирать куртки без кулисок и завязок на капюшоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.