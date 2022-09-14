Восемь главных трендов осени-2022: как выглядеть стильно в любую погоду (фото)

Узнайте самые главные тенденции осени и всегда будет выглядеть стильно и со вкусом

Уже похолодало, значит время составлять стильные многослойные образы. Чтобы выглядеть модно в любую погоду, используйте в своих осенних луках тренды этого сезона. К тому же, дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.

О главных трендах осени-2022 пишет фэшн-блог watchingukraine в Instagram. Исходя из рекомендаций стилистки, есть как минимум восемь актуальных тенденции, которые вы сможете гармонично вплести в свой уже существующий гардероб.

Меховые аксессуары

Меховая панама впишется не в каждый гардероб, а вот с сумкой или, например, перчатками, можно поэксперементировать, если вам понравился этот тренд. Когда, как не в прохладное время года, носить мех, в том числе экозаменитель.

Чудесный тренд для осени

Кожаный тотал лук

Кожа не сбавляет модные обороты. Особенно можно создавать образы из брюк и пиджаков.

Потрясающие образы

Бахрома

Стилистка советует начать эксперимент с маленькой сумки, а для более смелых модниц рекомендует попробовать приобрести кожаную куртку.

Бахрома снова актуальна

Милитари

Стиль милитари включает в себя очень много разных составляющих, но этой осенью звездой выступает однозначно бомбер. Он давно уже появляется на блоггерах стритстайла, но безумную популярность набрал только сейчас.

Отменный вариант верхней одежды на этот сезон

Максидлина

Юбки макси покорили всех в этом сезоне весна-лето, так что пальто длины макси — не что-то новое и неожиданное. Если вы планировали покупать пальто в этом году – то отдайте предпочтение именно этой длине, ближайшие годы 3-4 она будет трендовой.

Длина макси покорила подиумы

Низкая посадка

У многих этот тренд ассоциируется больше с теплым сезоном, он не для всех. Если ищете пример для вдохновения, то обратите внимание на образы Хейли Бибер.

Над этим трендом еще спорят

Корсеты

Корсеты никуда не делись с предыдущего летнего сезона. Сейчас мы их носим со свитерами, платьями, рубашками, а для самых смелых – можно поверх пиджака или тренча.

Корсет продолжает быть в тренде

Сумка-багет

Очень лаконичный и удобный вариант сумки, который импонирует практически к любому образу. Мастхэв для осени-2022.

Универсальная сумка

Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.