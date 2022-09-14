Укр

Восемь главных трендов осени-2022: как выглядеть стильно в любую погоду (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бахрома - тренд сезона Новость обновлена 14 сентября 2022, 18:58
Бахрома - тренд сезона

Узнайте самые главные тенденции осени и всегда будет выглядеть стильно и со вкусом

Уже похолодало, значит время составлять стильные многослойные образы. Чтобы выглядеть модно в любую погоду, используйте в своих осенних луках тренды этого сезона. К тому же, дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.

О главных трендах осени-2022 пишет фэшн-блог watchingukraine в Instagram. Исходя из рекомендаций стилистки, есть как минимум восемь актуальных тенденции, которые вы сможете гармонично вплести в свой уже существующий гардероб.

Меховые аксессуары

Меховая панама впишется не в каждый гардероб, а вот с сумкой или, например, перчатками, можно поэксперементировать, если вам понравился этот тренд. Когда, как не в прохладное время года, носить мех, в том числе экозаменитель.

Тренды осени 2022
Чудесный тренд для осени

Кожаный тотал лук

Кожа не сбавляет модные обороты. Особенно можно создавать образы из брюк и пиджаков.

Тренды осени 2022
Потрясающие образы

Бахрома

Стилистка советует начать эксперимент с маленькой сумки, а для более смелых модниц рекомендует попробовать приобрести кожаную куртку.

Тренды осени 2022
Бахрома снова актуальна

Милитари

Стиль милитари включает в себя очень много разных составляющих, но этой осенью звездой выступает однозначно бомбер. Он давно уже появляется на блоггерах стритстайла, но безумную популярность набрал только сейчас.

Тренды осени 2022
Отменный вариант верхней одежды на этот сезон

Максидлина

Юбки макси покорили всех в этом сезоне весна-лето, так что пальто длины макси — не что-то новое и неожиданное. Если вы планировали покупать пальто в этом году – то отдайте предпочтение именно этой длине, ближайшие годы 3-4 она будет трендовой.

Тренды осени 2022
Длина макси покорила подиумы

Низкая посадка

У многих этот тренд ассоциируется больше с теплым сезоном, он не для всех. Если ищете пример для вдохновения, то обратите внимание на образы Хейли Бибер.

Тренды осени 2022
Над этим трендом еще спорят

Корсеты

Корсеты никуда не делись с предыдущего летнего сезона. Сейчас мы их носим со свитерами, платьями, рубашками, а для самых смелых – можно поверх пиджака или тренча.

Тренды осени 2022
Корсет продолжает быть в тренде

Сумка-багет

Очень лаконичный и удобный вариант сумки, который импонирует практически к любому образу. Мастхэв для осени-2022.

Тренды осени 2022
Универсальная сумка

Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды