Восемь главных трендов осени-2022: как выглядеть стильно в любую погоду (фото)
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Узнайте самые главные тенденции осени и всегда будет выглядеть стильно и со вкусом
Уже похолодало, значит время составлять стильные многослойные образы. Чтобы выглядеть модно в любую погоду, используйте в своих осенних луках тренды этого сезона. К тому же, дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.
О главных трендах осени-2022 пишет фэшн-блог watchingukraine в Instagram. Исходя из рекомендаций стилистки, есть как минимум восемь актуальных тенденции, которые вы сможете гармонично вплести в свой уже существующий гардероб.
Меховые аксессуары
Меховая панама впишется не в каждый гардероб, а вот с сумкой или, например, перчатками, можно поэксперементировать, если вам понравился этот тренд. Когда, как не в прохладное время года, носить мех, в том числе экозаменитель.
Кожаный тотал лук
Кожа не сбавляет модные обороты. Особенно можно создавать образы из брюк и пиджаков.
Бахрома
Стилистка советует начать эксперимент с маленькой сумки, а для более смелых модниц рекомендует попробовать приобрести кожаную куртку.
Милитари
Стиль милитари включает в себя очень много разных составляющих, но этой осенью звездой выступает однозначно бомбер. Он давно уже появляется на блоггерах стритстайла, но безумную популярность набрал только сейчас.
Максидлина
Юбки макси покорили всех в этом сезоне весна-лето, так что пальто длины макси — не что-то новое и неожиданное. Если вы планировали покупать пальто в этом году – то отдайте предпочтение именно этой длине, ближайшие годы 3-4 она будет трендовой.
Низкая посадка
У многих этот тренд ассоциируется больше с теплым сезоном, он не для всех. Если ищете пример для вдохновения, то обратите внимание на образы Хейли Бибер.
Корсеты
Корсеты никуда не делись с предыдущего летнего сезона. Сейчас мы их носим со свитерами, платьями, рубашками, а для самых смелых – можно поверх пиджака или тренча.
Сумка-багет
Очень лаконичный и удобный вариант сумки, который импонирует практически к любому образу. Мастхэв для осени-2022.
Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.