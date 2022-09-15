Как подобрать юбку по типу фигуры, чтобы она идеально "села": модная шпаргалка (фото)

Правильно подобранная юбка скроет все недостатки, и покажет все преимущества.

Каждый новый сезон приносит с собой тренды на различные фасоны юбок, и осень 2022 не стала исключением. Однако сегодня речь совсем не о трендах, а о том, как же правильно подобрать себе юбку, учитывая особенности своего типа фигуры.

Стилист Марина Франц в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какие фасоны юбок подходят под разный тип фигур: песочные часы, яблоко, груша, перевернутый треугольник и прямоугольник. Эти советы помогут вам подобрать идеальный гардероб.

Как выбрать юбку по типу фигуры

Песочные часы — желательно сделать ставку на фасоны юбок, которые подчеркивают красивую талию и округлость форм. Прекрасным решением будут модели до колена с завышенной посадкой, вариации с драпировкой, фасоны с запахом и юбки-тюльпаны.

Овал (он же яблоко) – следует ориентироваться на модели выше колена, которые не будут прятать красивые ноги. Также отлично смотрятся вариации с завышенной линией талии, формирующие женственный силуэт.

Груша (треугольник) — стоит держать курс на модели, подчеркивающие соблазнительную линию бедер. Арсенал девушки с указанными параметрами может состоять из юбки-карандаш, фасона солнца, а также моделей с А-силуэтом.

Перевёрнутый треугольник — стоит присмотреться к расклешенным вариациям свободного кроя, а также моделям с активными драпировками в области бедер.

Прямоугольник — чтобы добиться коррекции фигуры, можно привлечь эффективность декоративных приемов. Для этого лучше использовать крупные контрастные принты, накладные карманы и акцентный декор в области бедер – все эти приемы делают формы более пышными и женственными.

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