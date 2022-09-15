Укр

Как подобрать юбку по типу фигуры, чтобы она идеально "села": модная шпаргалка (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выбрать юбку по типу фигуры
Как выбрать юбку по типу фигуры

Правильно подобранная юбка скроет все недостатки, и покажет все преимущества.

Каждый новый сезон приносит с собой тренды на различные фасоны юбок, и осень 2022 не стала исключением. Однако сегодня речь совсем не о трендах, а о том, как же правильно подобрать себе юбку, учитывая особенности своего типа фигуры.

Стилист Марина Франц в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какие фасоны юбок подходят под разный тип фигур: песочные часы, яблоко, груша, перевернутый треугольник и прямоугольник. Эти советы помогут вам подобрать идеальный гардероб.

Как выбрать юбку по типу фигуры

  • Песочные часы — желательно сделать ставку на фасоны юбок, которые подчеркивают красивую талию и округлость форм. Прекрасным решением будут модели до колена с завышенной посадкой, вариации с драпировкой, фасоны с запахом и юбки-тюльпаны.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Овал (он же яблоко) – следует ориентироваться на модели выше колена, которые не будут прятать красивые ноги. Также отлично смотрятся вариации с завышенной линией талии, формирующие женственный силуэт.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Груша (треугольник) — стоит держать курс на модели, подчеркивающие соблазнительную линию бедер. Арсенал девушки с указанными параметрами может состоять из юбки-карандаш, фасона солнца, а также моделей с А-силуэтом.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Перевёрнутый треугольник — стоит присмотреться к расклешенным вариациям свободного кроя, а также моделям с активными драпировками в области бедер.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Прямоугольник — чтобы добиться коррекции фигуры, можно привлечь эффективность декоративных приемов. Для этого лучше использовать крупные контрастные принты, накладные карманы и акцентный декор в области бедер – все эти приемы делают формы более пышными и женственными.
Как выбрать юбку по типу фигуры

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки допускают даже опытные модницы при выборе носков.

Теги:
#Мода #Фигура #Женская мода #Осень #Юбки