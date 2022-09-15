Как выглядеть модно и стильно осенью-2022: топ-9 трендовых формул сочетания вещей (фото)

Золотая пора позволяет составлять яркие и многослойные образы

В этом сезоне от разнообразия осенних трендов разбегаются глаза. Актуальными остаются как бомберы, так и твидовые пиджаки. В моде карго, мини и низкая посадка. Как же все это стильно скомбинировать в образ? Без помощи стилиста не обойтись.

О том, какая одежда, обувь, сумки и различные аксессуары в тренде осенью 2022 года, рассказывает украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Всем модницам в золотую пору стоит присмотреться оп меньшей мере к 9 стильным формулам на осень. Сочетания подойдут как для повседневных выходов, так и для особых случаев.

В более теплую погоду успейте составить сложные многослойные луки с юбкой и платьем. К примеру, ультратрендовый бомбер интересно миксуется с топом, мини-юбкой или платьем и обувью на каблуках. Трендовая в этом сезоне мини-юбка стильно комбинируется и с топом, объемной верхней одеждой, лоферами или массивными ботинками, а также ковбойками. Всегда выигрышно смотрится сочетание разных фактур: легкое платье, пиджак, ковбойские сапоги или массивные ботинки.

Стильные осенние луки с платьями

В теплую погоду открывайте ноги

Бомбер - главный тренд сезона

Кофортно и стильно можно выглядеть осенью в брюках или же джинсах. Например, стилистка предлагает надеть твидовый жакет, джинсы, футболку или водолазку в качестве нижнего слоя, а вот из обуви подойдут лоферы, кеды, ботильйоны или балетки. Не менее эффектно вы будете выглядеть в брюках свободного кроя, заправленных в широкие сапоги, топе, жакете или пиджаке. Умело вплести тренды в образ поможет эта стильная формула: карго, топ, футболка или водолазка, верхняя одежда оверсайз и туфли. А вот джинсы с низкой посадкой подойдут к укороченному топу, кожаной куртке, тренчу или жакету, в качестве обуви – туфли, кеды или кроссовки. Еще одна стильная формула с джинсами включает в себя пиджак оверсайз, футболки или водолазку, ковбойские сапоги или ботинки. Если хотите носить осенью брюки скинни или леггинсы, то сбалансируйте силуэт с помощью объемного верха и широких сапог.

Твидовый жакет - осенний мастхэв

Низкая посадка снова в моде

Пиджак всегда выручит образ

Карго - хит сезона

Брюки можно заправлять в сапоги

Скинни можно обыграть трендами

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