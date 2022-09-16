Предупрежден - значит вооружен: тренды осени 2022, которые сделают вас неотразимой (фото)

Среди множества осенних трендов на осень 2022, каждая модница сможет выбрать себе вариант по душе.

Осень в 2022 году очень пунктуально, и буквально с первого сентября уже вступила в свои права, не дав нам еще немного насладиться теплыми деньками. А это значит, что пора прятать все легкие летние вещи подальше в шкаф и знакомиться с трендами нового, "золотого" сезона, которых, кстати, достаточно много.

О семи основных в своем модном блоге в Инстаграм рассказала стилист Людмила Нежина. Среди них: мода на кожу, минимализм и длину макси. В общем, смотрите сами:

Тренды осени 2022:

Кожаная одежда

Это могут быть платья, платья-сарафаны, прямые и расклешенные юбки, которые можно носить с тонкой блузкой или водолазкой. В тренде сейчас также и прямые кожаные брюки – обратите на них внимание.

Кожаные куртки

В моду вошли минималистичные куртки – они аккуратные, прямые, на скрытой молнии или пуговицах и чаще всего вообще не имеют лишней фурнитуры. Это отличная база на осень! Также по-прежнему актуальными остаются куртки, имеющие форму оверсайз.

Бомбер

А именно куртки оверсайз удлиненного фасона. Если позволяет рост и фигура, то ее смело можно сочетать с такими же объемными брюками, если нет, то можно компенсировать объем бомбера зауженными низами – надеть платье-чулок или юбку-карандаш, узкие брюки или джинсы, так образ визуально будет "легче"

Тренч

В тренде не те самые классические тренчи, а плащи именно необычных фасонов – например, однобортные или ассиметричные, с необычными деталями, без рукавов или с оригинальными воротниками.

Длина макси

Речь идет о платьях и юбках макси длины – чаще всего они прямого кроя. Этой осенью носим их с косухой, пиджаком и массивной обувью.

Одежда "чистого" цвета

Это однотонная одежда базового желтого, синего, белого, зеленого, красного и других цветов в комплектах, например — тотал лук. Или это может быть просто куртка, пальто, а так же аксессуары акцентного чистого цвета в базовом образе.

Минимализм

Обращайте внимание на прямой силуэт, лаконичные фасоны, однотонные базовые цвета, качественные ткани и идеальную посадку на вас.

Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.