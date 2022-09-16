С чем носить кардиган осенью, чтобы выглядеть стильно: топ-7 трендовых сочетаний (фото)

С кардиганом можно создать очень уютный осенний образ

В топ вещей осеннего гардероба входит пальто или тренч, разнообразие которых в этом сезоне приятно впечатляет. Для более теплых дней золотой поры в качестве верхнего слоя подойдут пиджак, жилет, а также кардиган — удлинённый жакет прямого покроя без воротника, обычно вязаный и с пуговицами.

О том, какие кардиганы актуальны осенью 2022 года и с какой одеждой и обувью сочетать этот элемент осеннего гардероба, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Есть как минимум семь вариантов стильных сочетаний вещей, в которые входит кардиган. Такие образы удобны и в повседневной жизни, и для выхода в свет.

Так, стилистка предлагает надевать кардиган как с брюками, так и с юбками и даже шортами. К примеру, отлично дополнит осенний кардиган юбка длины миди. Идеально выглядит этот предмет гардероба с классическими брюками или кожаными штанами. Конечно же, удобно и практично носить кардиган с джинсами. Очень уютным выглядит лук с костюмом – брюками и кардиганом. Эта вещь хорошо будет смотреться и с леггинсами, так можно поиграть с объемами в силуэте. Отметим, что в случае с брюками дополняйте луки ремнями. Надеть кардиган можно на голое тело или сверху топа. Можно как заправить края, так и оставить навыпуск. Что касается обуви, то можно выбирать как каблук – туфли и босоножки, в холодную погоду – сапоги и ботфорты, так и низкий ход – кроссовки, кеды, ботинки и ботильоны.

Стильные луки

Необычное сочетание

Джинсы и кардиган - удачный микс

Кожа - тренд сезона

Женственные образы

Уютные комбинации

Экстравагантные луки

Напомним, на пике трендов этой осенью лоферы, ботфорты и балетки. Остается с нами и платформа, получившая новую волну популярности летом. О самой модной обуви сезона осень-зима писал "Телеграф".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что попало в топ трендов осени 2022 года. Дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями, которые легко вплести в свой осенний гардероб.