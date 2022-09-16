Как выбрать идеальный тренч на осень-2022: советы стилиста (фото)
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Тренч – отличный вариант верхней одежды на осеннее время
Осень у многих модниц ассоциируется не только с пальто, при выборе которого нужно учесть ряд нюансов, а и с таким видом верхней одежды, как тренч. Эта универсальная вещь может дополнить образ едва ли не в любом стиле. Тренч стоит недешево, поэтому при покупке нужно выбирать актуальную и стильную модель, чтобы инвестиция оправдалась.
О том, какие тренчи в моде осенью 2022 года и как выбрать стильный фасон, рассказала украинская стилистка Дарья Григора в Instagram. Модная экспертка поделилась несколькими важными советами, которые помогут выбрать идеальный тренч для золотой поры.
Тренч – замечательный базовый элемент осеннего гардероба. По словам стилистки, сегодня тренчи можно найти у производителей всех уровней: от масс-маркета и люкса до нишевых и шоурумных брендов.
Универсальность тренча состоит в том, что его можно сочетать как с классическими вещами, так и с вещами в стиле casual. То есть с ним вы сможете составить стильные луки и с кедами, и обувью на каблуке.
Стилист выделила главные признаки, на которые нужно обратить внимание при выборе тренча:
- Должен иметь основные элементы тренча (шлица, отложной воротник, клапан, манжеты на застежках, пояс).
- Держать форму.
- Вмещать без лишнего обжима по меньшей мере свитер.
- Быть в длине полноценного миди или макси.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах осени 2022 года. В этом сезоне дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.