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Как выбрать идеальный тренч на осень-2022: советы стилиста (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Тренч – маст-хэв сезона Новость обновлена 16 сентября 2022, 21:15
Тренч – маст-хэв сезона

Тренч – отличный вариант верхней одежды на осеннее время

Осень у многих модниц ассоциируется не только с пальто, при выборе которого нужно учесть ряд нюансов, а и с таким видом верхней одежды, как тренч. Эта универсальная вещь может дополнить образ едва ли не в любом стиле. Тренч стоит недешево, поэтому при покупке нужно выбирать актуальную и стильную модель, чтобы инвестиция оправдалась.

О том, какие тренчи в моде осенью 2022 года и как выбрать стильный фасон, рассказала украинская стилистка Дарья Григора в Instagram. Модная экспертка поделилась несколькими важными советами, которые помогут выбрать идеальный тренч для золотой поры.

Тренч – замечательный базовый элемент осеннего гардероба. По словам стилистки, сегодня тренчи можно найти у производителей всех уровней: от масс-маркета и люкса до нишевых и шоурумных брендов.

Универсальность тренча состоит в том, что его можно сочетать как с классическими вещами, так и с вещами в стиле casual. То есть с ним вы сможете составить стильные луки и с кедами, и обувью на каблуке.

Стилист выделила главные признаки, на которые нужно обратить внимание при выборе тренча:

  1. Должен иметь основные элементы тренча (шлица, отложной воротник, клапан, манжеты на застежках, пояс).
  2. Держать форму.
  3. Вмещать без лишнего обжима по меньшей мере свитер.
  4. Быть в длине полноценного миди или макси.
Модные тренчи 2022
В моде тренчи не только бежевого цвета
Модные тренчи 2022
Базовые фасоны
Модные тренчи 2022
В тренде тренчи из экокожи
Модные тренчи 2022
На любой вкус и кошелек

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах осени 2022 года. В этом сезоне дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.

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#Мода #Стиль #Тренч