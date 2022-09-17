Тренды осени 2022: наиболее актуальные модные решения (фото)

Модницам в этом сезоне будет из чего выбрать — стильных трендов на любой вкус.

Продолжаем разбираться с осенними трендами 2022 года, которых кстати достаточно много, чтобы каждая модница подобрала тот вариант, который ей больше всего нравиться и подходит.

В своем модном блоге в Инстаграм стилист Людмила Нежина поделилась подборкой стильных женских трендовых стилей, которые на пике актуальности в этом сезоне. Отметим, что все тренды уже давно знакомы каждой девушке, поэтому составить модный лук не составит труда.

Актуальные тренды осени 2022

Бохо

В осеннем варианте этот стиль чаще всего представлен в вязанных длинных платьях и пончо теплых осенних оттенков. Так же это могут быть хлопковые стеганые куртки с бохо принтом.

Леопардовый принт

В этом сезоне акцентные леопардовые вещи особенно актуальны. Но носить их нужно аккуратно: так как принт яркий и кричащий, то его обязательно нужно уравновесить однотонными, минималистичными и базовыми вещами

Деловой стиль

Это роскошные смокинги, удлиненные жакеты с приталенным силуэтом и объемом в плечах. Жилетки костюмного типа также особенно актуальны в этом сезоне.

Оверсайз

Особенно актуален этот тренд для верхней одежды – тепло, удобно и очень стильно! Обратите внимание на оверсайз пальто или объемные пальто-пиджаки.

Необработанные детали

Например, необработанный край одежды, потертости, торчащие нитки. Это касается не только джинсовых изделий, но и рубашек, курток, джемперов, кардиганов. Особенно смелые девушки могут выбрать трикотаж с эффектом "зацепок" — когда на платье или свитере видны распущенные петельки.

Жокейский стиль

Основные элементы этого стиля – это приталенные жакеты с пуговицами до шеи, леггинсы со вставками, жокейские сапоги. А дополняют жокейский образ обязательно аксессуары – кожаные перчатки, шарфы, головные уборы. Обратите внимание, что для этого стиля характерны только бежевые, коричневые и серые цвета — используйте их в своих образах.

Джинсовая одежда

Модно все — джинсовый тотал лук, необычные джинсовые решения — например, джинсовый пэчворк, джинсовые комбинезоны, джинсовые юбки макси, джинса в разных оттенках — например верха и низа…

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах осени 2022 года. В этом сезоне дизайнеры порадовали действительно комфортными и пригодными для повседневной жизни тенденциями.