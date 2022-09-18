Идеально впишется в ваш гардероб: самые стильные сумки на осень 2022 (фото)
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Не забывайте, что сумка в первую очередь должна быть удобной для вас.
Аксессуары — это одна из самых важных деталей любого женского образа, поэтому кроме изучения главных трендов этого сезона, нужно обратить внимание и на модные сумки, которых кстати есть много стильных вариантов.
Стилист maryfranz_ в своем модном блоге в Инстаграм в одной из публикаций рассказала, какие сумки на пике актуальности в сезоне осень 2022. А также модный эксперт отметила несколько особенностей и элементов, которые делают сумку стильной и трендовой. Именно на такие модели и стоит обращать свое внимание.
Среди главных особенностей:
- блеск золота и металла;
- прозрачность;
- кожа рептилий;
- плетенные сумки;
- бахрома и вставки меха;
- цветные яркие оттенки.
Самые трендовые сумки на осень 2022:
- Овальные и круглые сумки
- Сумки-сундучки
- Трапециевидные сумки
- Прямоугольные модели
Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.