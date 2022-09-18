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Идеально впишется в ваш гардероб: самые стильные сумки на осень 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как правильно выбрать сумку на осень 2022 Новость обновлена 18 сентября 2022, 08:09
Как правильно выбрать сумку на осень 2022

Не забывайте, что сумка в первую очередь должна быть удобной для вас.

Аксессуары — это одна из самых важных деталей любого женского образа, поэтому кроме изучения главных трендов этого сезона, нужно обратить внимание и на модные сумки, которых кстати есть много стильных вариантов.

Стилист maryfranz_ в своем модном блоге в Инстаграм в одной из публикаций рассказала, какие сумки на пике актуальности в сезоне осень 2022. А также модный эксперт отметила несколько особенностей и элементов, которые делают сумку стильной и трендовой. Именно на такие модели и стоит обращать свое внимание.

Среди главных особенностей:

  • блеск золота и металла;
  • прозрачность;
  • кожа рептилий;
  • плетенные сумки;
  • бахрома и вставки меха;
  • цветные яркие оттенки.

Самые трендовые сумки на осень 2022:

  • Овальные и круглые сумки
Самые трендовые сумки на осень 2022 - овальные модели
  • Сумки-сундучки
Самые трендовые сумки на осень 2022 - сундучки
  • Трапециевидные сумки
Самые трендовые сумки на осень 2022 - форма трапеции
  • Прямоугольные модели
Самые трендовые сумки на осень 2022 - прямоугольные

Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.

Теги:
#Мода #Женская мода #Сумки #Осень #Тренды #Модные сумки