Идеально впишется в ваш гардероб: самые стильные сумки на осень 2022 (фото)

Не забывайте, что сумка в первую очередь должна быть удобной для вас.

Аксессуары — это одна из самых важных деталей любого женского образа, поэтому кроме изучения главных трендов этого сезона, нужно обратить внимание и на модные сумки, которых кстати есть много стильных вариантов.

Стилист maryfranz_ в своем модном блоге в Инстаграм в одной из публикаций рассказала, какие сумки на пике актуальности в сезоне осень 2022. А также модный эксперт отметила несколько особенностей и элементов, которые делают сумку стильной и трендовой. Именно на такие модели и стоит обращать свое внимание.

Среди главных особенностей:

блеск золота и металла;

прозрачность;

кожа рептилий;

плетенные сумки;

бахрома и вставки меха;

цветные яркие оттенки.

Самые трендовые сумки на осень 2022:

Овальные и круглые сумки

Сумки-сундучки

Трапециевидные сумки

Прямоугольные модели

Также "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осень, чтобы она была модной, удобной и теплой. Самые трендовые варианты осенью-2022 — кожаные и стеганые.