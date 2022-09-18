Испортят любой образ: шапки, которые в 2022 году стали антитрендами (фото)

От таких головных уборов нужно избавиться как можно скорее.

Осень не балует нас теплой погодой с начала сентября, однако сильные холода и морозы еще впереди. А чтобы встречать их в стильном "всеоружии", нужно изучить тренды верхней одежды на осень 2022 года, а также и различных теплых аксессуаров. Но сегодня мы хотим рассказать вам о шапках, которые являются антитрендами в 2022 году и могут испортить даже самый стильный образ.

Чтобы ваш образ для холодов не выглядел устаревшим, мы предлагаем вам ознакомиться со списком самых неактуальных моделей шапок, которые больше не стоит носить. И как бонус, советы чем устаревшие модели.

Антиренды шапок в 2022 году

Шапки со стразами — в 2022 году такие модели это признак плохого вкуса. Плюс ко всему, такие шапки мало к чему подходят. Чем заменить: рекомендуем выбирать шапку без декора, или модели большой связки с "золотой" нитью в шерсти.

Шапка без отворота — такие головные уборы мало кому идут, а при длительном ношении вытягиваются, и у них некрасиво заворачиваются края. Чем заменить: присмотритесь к утепленным панамам и беретам.

Спортивные шапки — такие модели не следует использовать как повседневный вариант. Чем заменить: если вы быстро мерзнете, то советуем присмотреться к шапкам с двойной подкладкой на флисе или шерсти.

Шапки из тонкого трикотажа, особенно длинная, — это тренд прошлого десятилетия. Чем заменить: выбирайте шапки средней или большой вязки.

Шапки с большими надписями, даже если это логотип или монограмма бренда — в 2022 году такие модели уже не актуальны. Чем заменить: как замена однотонной шапке, можно обратить внимание на принтованные панамы или теплые бейсболки.

Шапка с меховым помпоном — их время еще не пришло. Чем заменить: можно оставить помпоны, то они должны быть из того же материала, из которого сделала шапка.

Шапка-чалма (или шапка с узлом) — такие модели совсем неактуальны в этом сезоне. Чем заменить: если вы поклонник стиля бохо, то лучше выбрать шляпу, кожаную косынку или шапку.

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