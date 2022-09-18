Массивные украшения, пояса-цепи и не только: какие аксессуары в тренде осенью-2022 (фото)

С помощью аксессуаров можно повысить градус стиля в осеннем образе

Даже самый актуальный осенний лук может испортить простая деталь в виде какого-нибудь аксессуара. К примеру, многие фасоны шапок давно перешли в разряд антитрендов. Поэтому важно использовать в гардеробе сезона осень-зима модные тенденции.

Дизайнеры в своих коллекциях представили массу разнообразных аксессуаров, начиная от очков и заканчивая перчатками. Есть несколько интересных тенденций осенью-2022 и касательно украшений и бижутерии. О самых трендовых аксессуарах этого сезона подробнее рассказала стилистка Анна Ивашова в Instagram.

Так, стилистка выделила по меньшей мере топ-5 трендовых аксессуаров осенью-2022. В их числе футуристические очки, которые пришли на смену ультратонким моделям а-ля из популярного фильма "Матрица". К слову, модная широкая форма подойдет большим типам лица.

Стильные очки

Что касается украшений, то в тренде массивные серьги и браслеты. Дизайнеры предлагают носить сразу несколько браслетов на одной руке. А вот с серьгами нужно быть аккуратнее, этот тренд скорее годится для особых случаев, а не повседневной жизни.

Интересный тренд

Эффектно, но не особо удобно

Эстетика 90-х присутствует в показах многих брендов. Один из "приветов из прошлого" – пояса-цепочки. Такая альтернатива ремню очень освежит ваш образ осенью.

Актуальное решение

Неожиданно вернулись в моду так называемые оперные перчатки. Они появились еще раньше, в эпоху Ренессанса. Стилистка рекомендует купить на осенний сезон перчатки яркого цвета.

Яркие цвета в тренде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в моде осенью-2022. Овальные и круглые, сундучки, прямоугольные и трапециевидные – выбор в этом сезоне приятно впечатляет.