Как создать идеальный гардероб, и при этом не гоняться за модой: шесть стильных "правил"

Иметь в шкафу актуальные тренды — это хорошо, но есть вещи, которые в моде всегда.

Чтобы всегда выглядеть стильно, совсем необязательно выслеживать все новомодные тренды новых сезонов, ведь можно создать роскошный гардероб и без этого. Конечно, периодически его можно будет пополнять трендовыми вещами, однако и без этого гардероб будет составлен идеально.

Как сообщает prostoway, за модой часто не гонишься, и тем более все тренды — это дело временное, всего на сезон, иногда на несколько. А вот на психологии и на том, как работают законы гармонии можно с легкостью создать идеальный гардероб. И как это сделать — читайте далее.

Как собрать идеальный гардероб, не гоняясь за трендами

Благородность цвета и орнамента — стоит обращать внимание на благородные цвета и классические принты, которые всегда будут актуальными.

Матовые ткани лучше — с глянцем достаточно сложно "работать". Он визуально полнит и редко выглядит дорого, в отличие от благородных матовых тканей.

"Верх" рулит — в вашем идеальном гардеробе акцент должен быть сделан именно на кофты, футболки, свитера, в общем на "верх". Достаточно иметь парочку хороших брюк и юбок низов, а вот с верхами можно экспериментировать.

Аксессуары задают тон — различные украшения могут из одного образа сделать несколько.

Забудьте о жадности — не стоит скупать кучу одежды, особенно если на нее большие скидки. С очень большой вероятностью эти вещи так и будут пылиться в шкафу.

"Рисуйте свой портрет" — подбирая вещи в свой гардероб, обязательно контролируйте, как выглядит ваша портретная зона. Подбирайте только те цвета и оттенки, которые вам подходят, а не старят.

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