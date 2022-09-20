Яркие цвета, плюш и "вечная" классика: как выбрать куртку на осень, которая идеально впишется в ваш гардероб (фото)

Чтобы выбрать "правильную" куртку на осень, следует быть в курсе всех модных тенденций.

В топ вещей осеннего гардероба входит пальто или тренч, однако самыми популярными все же остаются куртки. Это чудесный способ стильно утеплиться и просто идеальный вариант верхней одежды на холодное время года.

Стилист maryfranz_ в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какие куртки будут на пике актуальности в 2022 году. Поэтому если вы решили приобрести себе стильную куртку на эту осень, эти модные советы вам пригодятся.

Модные куртки на осень 2022:

Яркие цвета — смело выбираем яркие куртки актуальных цветов: красные, желтые, лиловые и все оттенки зеленого

Макси-объём — такой крой не покидает подиумы, поэтому на осень смело можно выбирать что-то похожее.

Бомберы — вернулись в моду, хотя по факту они никуда и не уходили. Кожаные, твидовые, даже атласные модели подбираем под свой типаж

Кожаные — классика, которая не сравнится ни с чем по универсальности. Свободные модели — беспроигрышный вариант: вместе со свитером их можно носить до глубокой осени

Плюш — плюшевые куртки выглядят интереснее привычных моделей за счет фактур.

Куртки Спенсер — укороченный фасон, воротник-стойка и прямая застежка. Носите куртку-спенсер вместе с джинсами на высокой талии — так ноги будут казаться длиннее

Куртки рубашки — уже ставшие классикой. Носим с водолазками, свитерами и футболками

Стеганый материал — абсолютный хит этого года. Актуальны короткие и длинные модели, прямого кроя или объемные, базовых оттенков и яркие — в общем, подобрать можно на свой вкус и цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в моде осенью-2022. Овальные и круглые, сундучки, прямоугольные и трапециевидные – выбор в этом сезоне приятно впечатляет.