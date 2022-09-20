Ковбойки, лоферы и не только: топ-8 пар обуви, в которой вы будете самой модной этой осенью (фото)

Обувные тренды в этом сезоне приятно впечатляют разнообразием

На осень нужно выбирать не только удобную и практичную обувь, а и стильную. Стилисты советуют запастись несколькими парами, ведь погода в эту пору очень изменчива. К счастью, дизайнеры в последних коллекциях представили уйму трендов, которые подойдут к любому гардеробу.

О том, какая обувь в моде осенью-2022, рассказала украинская стилистка Мария Демчишина в своем блоге в Instagram. Многие тенденции остаются с нами с прошлых сезонов, а кое-какие тренды только-только начинают демонстрировать стритстайлеры и инфлюенсеры.

Так, на пике трендов нового сезона – плетеная обувь. Выглядит очень необычно и добавит вашему осеннему луку изюминки. Танкетка остается актуальной, но немного трансформировалась. Сейчас в моде обувь на скошенной танкетке.

Тренд сезона

Необычная танкетка

Что касается расцветки, то в топе трендов металлик. Это могут быть как сапоги серебристого цвета, так и отдельные яркие элементы обуви. Стилистка добавила, что в моде осенью-2022 обувь с металлическим мысом.

Шик и блеск

Модный акцент

Удобный и очень стильный вариант осенней обуви – ковбойки. В этих сапогах ваш образ будет модным вне времени и сезонов. Не менее многофункциональная пара обуви – лоферы, годится на более теплую погоду. Их можно обуть практически к любому стилю одежду.

Удобный и стильный вариант

Обязательная пара обуви для осени

Ботфорты остаются в тренде который сезон кряду. Именно золотая пора позволяет составлять с ними красивые и необычные образы.Еще одна новомодная тенденция, которая вернулась к нам из прошлого, платформа. Пожалуй, не самый удобный вариант для повседневных выходов, но зато добавит вашему луку трендовости и экстравагантности.

Элегантный выбор

Платформа снова в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в моде осенью-2022. Овальные и круглые, сундучки, прямоугольные и трапециевидные – выбор в этом сезоне приятно впечатляет.