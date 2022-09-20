Как стильно носить тренч этой осенью: топ-3 трендовых сочетания (фото)

С тренчами можно составить массу креативных луков

В этом сезоне дизайнеры приятно порадовали разнообразными фасонами верхней одежды. В моде как классические пальто и необычные пончо, так и практические стеганые куртки и трендовые бомберы. И конечно же, король осеннего сезона – тренч. Актуальны и более традиционные бежевые расцветки, и другие оттенки. На пике тенденций – тренч из (эко)кожи.

Если вы уже выбрали идеальный тренч на золотую пору, то самое время задуматься о том, с какой одеждой и обувью его сочетать. Топ-3 стильных осенних образа с тренчем опубликовал модный блог watchingukraine Instagram.

Тренч – один из самых функциональных вариантов верхней одежды на осень, он подойдет едва ли не к любому стилю. Так, стилистка предлагает составить стильный осенний лук из тренча, черных брюк и белой рубашки. Нотки кэжуал в образ добавят кеды. И не забудьте об актуальных аксессуарах: ремне и сумке.

Стильный осенний образ с тренчем

Не менее трендово вы будете выглядеть, если замиксуете тренч с удобными джинсами актуального кроя и уютным джемпером. В этом случае стилистка советует обуть обуь на каблуке. Лаконичная сумка завершит образ.

В этом случае уместен каблук

И третий вариант стильной комбинации с тренч состоит из джемпера с V-образным вырезом и брюк. Но в этот раз стилистка рекомендует сбалансировать классический крой спортивной обувью — кроссовками. Стильная сумка отлично дополнит комплект.

Комфортный и стильный вариант

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