Какую куртку выбрать на осень и зиму 2022, чтобы выглядеть неотразимо: советы стилиста (фото)

Куртки — это базовый гардероб каждой девушки на осень и зиму.

Осень в 2022 году ворвалась достаточно холодно, и с первых дней сентября закутала всех модниц в теплые вещи и куртки, мгновенно отбросив в сторону весь летний гардероб. Ну и чтобы не терять все свое очарование за слоем теплой одежды — важно правильно подбирать и гардероб на холодные поры года, в частности верхнюю одежду, о чем мы сегодня и поговорим.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку стильных вариантов курток, на которые стоит обратить внимание в новом сезоне. Стоит отметить, что эти варианты подойдут как на осенний период, так и на зимний.

Самые трендовые куртки на сезон осень-зима 2022/2023

Куртка с английскими лацканами и поясом — самый универсальный вариант, ведь такую модель можно носить как в спортивном стиле, так и в деловом. Можно носить и с брюками/джинсами, и с юбками/платьями.

Куртка на молнии, с капюшоном или без — у такой куртки уже явно кэжуальное направление. Ее можно носить с: джинсами, брюками (+обувь в стиле кэжуал), юбками и платьями в стиле кэжуал (джинсовые, трикотажные, под замшу). Пояс нужен для выделения талии. Подойдет фигурам: песочные часы, треугольник основанием вниз, прямоугольник.

Куртка на молнии или клепках с высоким воротником — то же самое, что у варианта выше с тем отличием, что такая куртка лучше зайдет на фигуру треугольник основанием вверх и прямоугольник. Можно носить с мини-юбками + обувь в стиле кэжуал (челси на массивной платформе, рыбацкие сапоги, ботинки на шнуровке).

Стеганые куртки — это уже современная база. Они также лучше всего вписываются в стиль кэжуал, жокейский: брюки, джинсы, легги, бермуды и тд.

Дутые куртки-рубашки — лучше всего сочетаются с брючными низами (брюки, джинсы, бермуды, джоггеры) и носятся преимущественно в стиле кэжуал.

Если гардероб преимущественно юбочный и плательный, лучше обратить внимание на дутые пальто с лацканами или длинные дутые куртки. Их можно носить как с сапогами, ботфортами, ботильонами на каблуке, так и с любой другой кэжуальной обувью. С брюками носить их тоже можно, но с актуальными широкими брюками они делают силуэт более тяжелым, приземистым. Если это критично для фигуры, лучше выбрать короткий вариант куртки с английскими лацканами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.