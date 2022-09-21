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Какую куртку выбрать на осень и зиму 2022, чтобы выглядеть неотразимо: советы стилиста (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Правильно подобранная куртка - залог стильного образа на холода Новость обновлена 21 сентября 2022, 08:39
Правильно подобранная куртка - залог стильного образа на холода

Куртки — это базовый гардероб каждой девушки на осень и зиму.

Осень в 2022 году ворвалась достаточно холодно, и с первых дней сентября закутала всех модниц в теплые вещи и куртки, мгновенно отбросив в сторону весь летний гардероб. Ну и чтобы не терять все свое очарование за слоем теплой одежды — важно правильно подбирать и гардероб на холодные поры года, в частности верхнюю одежду, о чем мы сегодня и поговорим.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку стильных вариантов курток, на которые стоит обратить внимание в новом сезоне. Стоит отметить, что эти варианты подойдут как на осенний период, так и на зимний.

Самые трендовые куртки на сезон осень-зима 2022/2023

  • Куртка с английскими лацканами и поясом — самый универсальный вариант, ведь такую модель можно носить как в спортивном стиле, так и в деловом. Можно носить и с брюками/джинсами, и с юбками/платьями.
Модные куртки на осень 2022 - куртка с английскими лацканами
  • Куртка на молнии, с капюшоном или без — у такой куртки уже явно кэжуальное направление. Ее можно носить с: джинсами, брюками (+обувь в стиле кэжуал), юбками и платьями в стиле кэжуал (джинсовые, трикотажные, под замшу). Пояс нужен для выделения талии. Подойдет фигурам: песочные часы, треугольник основанием вниз, прямоугольник.
Модные куртки на осень 2022 - куртка в стиле кэжуал
  • Куртка на молнии или клепках с высоким воротником — то же самое, что у варианта выше с тем отличием, что такая куртка лучше зайдет на фигуру треугольник основанием вверх и прямоугольник. Можно носить с мини-юбками + обувь в стиле кэжуал (челси на массивной платформе, рыбацкие сапоги, ботинки на шнуровке).
Модные куртки на осень 2022 - куртка с высоким воротом
  • Стеганые куртки — это уже современная база. Они также лучше всего вписываются в стиль кэжуал, жокейский: брюки, джинсы, легги, бермуды и тд.
Модные куртки на осень 2022 - стеганая куртка
  • Дутые куртки-рубашки — лучше всего сочетаются с брючными низами (брюки, джинсы, бермуды, джоггеры) и носятся преимущественно в стиле кэжуал.
Модные куртки на осень 2022 - дутая куртка-рубашка
  • Если гардероб преимущественно юбочный и плательный, лучше обратить внимание на дутые пальто с лацканами или длинные дутые куртки. Их можно носить как с сапогами, ботфортами, ботильонами на каблуке, так и с любой другой кэжуальной обувью. С брюками носить их тоже можно, но с актуальными широкими брюками они делают силуэт более тяжелым, приземистым. Если это критично для фигуры, лучше выбрать короткий вариант куртки с английскими лацканами.
Модные куртки на осень 2022 - дутые пальто с лацканами

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.

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