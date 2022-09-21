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Как сочетать принты в образе, чтобы не выглядеть нелепо: 6 важных правил стиля (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Принт – акцент лука
Принт – акцент лука

С принтами нужно быть внимательно, иначе можно испортить даже самый трендовый наряд

Залог любого стильного образа – умелое сочетание цветов и принтов, которые актуальны этой осенью. С последними разобраться сложнее, но несколько простых модных рекомендаций облегчат задачу. Не стоит бояться ярких вещей, ведь только так вы сможете создавать интересные луки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

О том, как правильно сочетать принты – клетку, горошек или леопард – рассказывает украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. С помощью понятных правил стиля вы будете выглядеть неотразимо и трендово как осенью-2022, так и в любое другое время года.

Так, есть несколько важных правил сочетания различных принтов в одном образе. Как отмечает стилистка, одна вещь с принтом в образе – идеально, но комбинации разных принтов в одном луке выглядят стильно и оригинально.

Шесть актуальных и уместных комбинаций принтов в одном образе:

  • Одинаковые принты разного масштаба
  • Одинаковые или похожие принты одного оттенка
  • Полоска/горох с цветочным принтом
  • Животные принты с цветочными.
  • Животные принты с клеточкой/горохом/полоской
  • Два животных принта, один из которых нейтральный, другой яркий

Стилистка добавила, что самые смелые модницы могут сочетать два и более принта в одном образе. Примеры удачных луков с принтами можно увидеть ниже.

Как стильно сочетать принты в образе
Стильный микс принтов
Как стильно сочетать принты в образе
Клетка - вечный тренд
Как стильно сочетать принты в образе
Модный прием - многослойность
Как стильно сочетать принты в образе
Не бойтесь экспериментов
Как стильно сочетать принты в образе
Зебра - трендовая расцветка
Как стильно сочетать принты в образе
Полоски и клетки могут отлично подружиться
Как стильно сочетать принты в образе
Животные принты добавят эффектности образу
Как стильно сочетать принты в образе
Утонченно, но нескучно
Как стильно сочетать принты в образе
Удачное сочетание принтов

Напомним, в сезоне осень-зима на пике трендов леопардовый принт. Также в топе модных тенденций стиль бохо, оверсайз, джинс и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную куртку на осень-2022. В этом году в моду вернулись стеганые фасоны, но есть еще несколько интересных трендов.

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#Мода #Стиль #Принт