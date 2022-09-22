Байкерская куртка, ботфорты и не только: топ-7 трендов, без которых не обойтись этой осенью (фото)

Если вы ищите, чем пополнить осенний гардероб, присмотритесь к этим носибельным тенденциям

В коллекциях сезона осень-зима дизайнеры порадовали широким выбором модных новинок. На пике трендов осени-2022 как и уже привычные нам вещи, к примеру, корсеты, так и тенденции, которые только покоряют фэшн-экспертов и стритстайлеров.

О главных трендах этой осени пишет издание Elle Ukraine. Есть как минимум семь актуальных тенденций, на которые стоит обратить внимание. Эти тренды легко вписать в ваш осенний гардероб, и они одинаково стильно выглядят как на подиуме, так и в повседневной жизни.

Так, универсальная вещь для осеннего период – куртка. Ультрамодная в этом сезоне – байкерская. Стилисты в один голос твердят, что кожаная косуха действительно многофункциональна и будет служить годами, так что не бойтесь модных клише.

Байкерская куртка

В более прохладную погоду вам понадобится подобрать теплый вариант верхней одежды, и самый лучший выбор этой осени — двухбортное oversize-пальто. Чтобы инвестиция оправдалась, рекомендуется выбирать максимально простой силуэт, тогда как цвет – на ваш вкус.

Базовая вещь осеннего гардероба

Мастхэв, наверное, любой поры годы — белая майка. Осенью ее можно носить как с лаконичным низом в будни, так и в тандеме с замысловатыми яркими юбками и брюками на вечер.

Белая майка всегда пригодится

Бомбер покорил подиумы в этом году. Это интересная альтернатива уже надоевшим курткам, он отлично сбалансирует ваши осенние луки и добавит трендовости образу.

Тренд сезона - бомбер

Кожаный плащ – невероятно красивая и стильная верхняя одежда, не менее удобная, чем осенний тренч. К тому же, бренды в этом году порадовали разнообразием цветов и фасонов.

Альтернатива тренчу и пальто

Когда придут холода, то стильно утеплиться поможет экошуба. Так вы подчеркнете ваш экологичный способ жизни и составите умопомрачительный образ в холодную пору.

Мех снова в моде

Что касается обуви, то в топе трендов -экстравысокие сапоги. Ботфорты выше колена могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве. Если хотите составить экстравагантный образ, то сочетайте их с короткими юбками, платьями и верхней расстегнутой одеждой.

Чем выше - тем моднее

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