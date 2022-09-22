Юбка, брюки или джинсы: как составить стильный образ осенью-2022 с каждым из этих низов (фото)

Стилист рассказала, как правильно подбирать обувь к осенним образам

В этом сезоне дизайнеры порадовали количеством трендов осени-2022, которые действительно пригодны для повседневных луков любой модницы. Среди главных тенденций золотой поры карго, длина макси, низкая посадка, ковбойки и ботфорты. Эти вещи отлично комбинируются и дают возможность формировать не только практичные, а и красивые образы для любой погоды.

О том, какой низ подобрать к осеннему образу в сезоне-2022, рассказала украинская стилистка Инна (stylist.inna) в своем фэшн-блоге в Instagram. Она собрала образы из топовых поясных изделий с обувью, которые сделают эффектным ваш вид этой осенью.

Так, очень много стильных нарядов позволяет создать такой низ как брюки. Супермодные штаны карго можно носить как с туфлями, так и с ковбойскими сапогами или массивными ботинками. Базовые белые джинсы стилистка рекомендует сочетать с туфлями, массивными ботинками или же ковбойками. Если вы надели брюки оверсайз, то лучше всего обуть туфли, кроссовки, лоферы или балетки, которые вернулись в моду. А вот кожаные брюки заиграют новыми красками в комбинации с такой обувью: кеды, лоферы, ковбойки. Универсальные черные джинсы подойдут практически под любую пару, в том числе лоферов, кед или ботильонов.

Карго в тренде

Базовые джинсы

Оверсайз все также актуален

Кожаные брюки - мастхэв сезона

Такие джинсы подойдут практически под любую обувь

Юбка тоже уместна для осеннего сезона. К примеру, кожаную юбку длины макси или миди стилистка советует соединить с лоферами, сапогами-носками или с массивными ботинками. Тогда как джинсовая юбка макси стильно выглядит с лоферами, балетками, ботильонами, а также ковбойскими сапогами. Если у вас есть миниюбка, подчеркивающая красоту ног, то она идеально впишется в тандем с ковбойками. Хорошо будет смотреться также с резиновыми сапогами, челси или ботфортами, а в более теплую погоду – лоферами и балетками. Юбки из трикотажа отлично гармонируют с клогами, челси или ботфортами.

Длина макси на пике тенденций

Кожа - хит сезона

Мини можно носить и осенью

Уютные образы из трикотажа

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.