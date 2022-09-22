Антитренды верхней одежды на осень и зиму: такие куртки, пальто и дубленки уже не носят (фото)

Стилист дала модную подсказку, которая поможет подобрать актуальный фасон пальто или куртки

В коллекциях осень-зима дизайнеры в этом году представили очень много вариантов верхней одежды, начиная от традиционных пальто и тренчей и заканчивая бомберами и пончо. В идеале в гардеробе нужно иметь несколько вещей, в соответствии с той или иной погодой.

Какие куртки, пальто и шубы уже вышли из мода, как выбрать базовую верхнюю одежду и что купить из трендов – рассказывает украинская стилистка anna.le.nova в фэшн-блоге в Instagram. Ее модная шпаргалка поможет разобраться с антитрендами и действительно стильными моделями верхней одежды.

Так, по ее словам, любой вариант верхней одежды можно условно поделить на три категории:

с чем прощаться (устаревшее), что будет служить годами (база) что освежит наш гардероб, однако на год-полтора (тренд)

К примеру, сейчас на пике трендов более объемные байкерские куртки, тогда как слишком приталенный вариант давно устарел. Укороченные ветровки с неактуальной расцветкой тоже придется убрать из гардероба. Куртка со сборкой на кулиске и меховая жилетка тоже давно стали антитрендами.

Косухи

Ветровки и бомберы

Базовый жилет прослужит годы, в отличии от других фасонов

Наиболее практичный вариант - базовый

Что касается тренчей, то не стоит выбирать короткую длину – так уже не носят. Лучше остановиться на миди, чтобы вещь была модной вне сезонов и времени. Примерно такие же правила касательно длины и для осеннего пальто. Если хотите носить что-то ультрамодное, то обратите внимание на необычные принты.

Длина играет важную роль

Такой принт - тренд сезона

Зимние дубленки не должны быть слишком приталенными и облегающими. Супертренд – дубленка с принтом в виде надписей. Короткую шубу стилистка не рекомендует покупать на период холодов, так как она давно перестала быть актуальной. Лучше возьмите базовый фасон или же трендовый вариант с анималистической расцветкой в длине макси.

Дубленка должна сидеть на вас свободно

Анималистический принт в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью-2022. На пике трендов ковбойки, лоферы, ботфорты и не только.