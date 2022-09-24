Как выглядеть женственно и стильно этой осенью, при этом ничего себе не отморозив: подборка модных луков (фото)

Подбирая стильный лук на осень, не забывайте своем здоровье и одевайтесь теплее.

Даже в самые лютые холода и морозы, каждая девушка хочет оставаться женственной и не смотря ни на что, выглядеть классно, стильно и модно. Спасибо дизайнерам, которые порадовали количеством трендов осени-2022, а это значит, что модницам будет из чего выбрать.

Стилист Алена Миллен в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой стильных и очень женственных образов на осень, которые помогут каждой моднице быть неотразимой в холода. А что самое главное — никто ничего себе не отморозит.

Как выглядеть стильно и женственно осенью 2022: подборка образов

Юбки в сочетании со свитерами. Смело сочетайте фактуры, это всегда смотрится интересно.

Дополнить образ можно высокими сапогами трубами, длина которых уходит под юбку, тогда и вопрос колготок будет решён, не нужно будет много думать какого цвета.

Кожаные платья и юбки. Уже давно обосновались в гардеробах и пока не сдают позиции. Это модно, интересно и это база, которая вписывается в любой образ. Total кожаный произведёт wow -эффект.

Маскулинные пиджаки и оверсайз трикотаж сочетаем с женственными юбками.

Перчатки. Этот тренд вернулся к нам и дизайнеры предлагают вписывать данный элемент гардероба в обычный образ не снимая с верхней одеждой, как мы привыкли перчатки использовать только по назначению. Теперь это красивый аксессуар.

Носки и колготки. Носки и вязаные колготки в сочетании с босоножками и туфлями перестали быть предметом насмешек и признаком плохого вкуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.