Так украшения носить категорически нельзя: ошибки, которые допускает каждая вторая женщина (фото)

Зная эти ошибки, вы сможете подбирать украшения так, чтобы ваш лук был неотразим.

Чтобы создать идеальный образ, нужно не только модно одеться, также важно подобрать стильные ремни или очки, и обратить внимание на бижутерию и другие украшения. Однако при выборе украшений нужно соблюдать меру, и знать что модно, а что нет.

Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как делать не нужно. Как сообщает facedobra, не стоит носить сразу все золотые украшения, а также пора забыть о комплектах. В общем о нескольких распространенных ошибках, которые допускают многие модницы — читайте далее.

Как не стоит носить украшения

Комплекты из золотых украшений уже давно не в моде. Лучше обратить внимание на более сдержанные модели серьг, колье, подвесок и браслетов.

Не стоит носить только традиционное золото, обращайте внимание и на другие разновидности металлов: розовый, белый, черный, красный, зеленый, фиолетовый и другие.

Золотые украшения и бижутерия не следует носить вместе.

Даже если у вас есть много золотых украшений, не нужно носить их все вместе. Это выглядит пошло и в этом нет вкуса.

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