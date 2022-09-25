Самые трендовые джинсы на осень 2022: шесть моделей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Модные тренды джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.

Джинсы — это наверняка самая удобная и популярная вещь, которая есть в гардеробе у каждой модницы. Однако среди изобилия фасонов и моделей джинсов можно легко потеряться, поэтому мы предлагаем вам узнать о самые трендовых вариантах на осенний сезон.

Стилист faila_spb в своем модном блоге в Инстаграм выделила шесть самых стильных и трендовых моделей джинсов, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

Самые трендовые джинсы на осень 2022

Джинсы карго — самая любимая модель блогеров и инфлюенсеров в настоящее время.

Мешковатые джинсы — выбор девушек, которые следят за трендами.

Джинсы клёш — подойдут любому типу фигуры, ищите свою идеальную пару.

Джинсы трубы/прямого кроя/момсы — современная база.

Джинсы с прострочкой — отличное решение, чтобы выглядеть визуально стройнее.

Джинсы со шнуровкой — к данной модели можно присмотреться, если Вам близка эстетика гламурных нулевых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.