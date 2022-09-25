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Самые трендовые джинсы на осень 2022: шесть моделей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Какие джинсы в тренде осенью и зимой 2022-2023 Новость обновлена 25 сентября 2022, 08:41
Какие джинсы в тренде осенью и зимой 2022-2023

Модные тренды джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.

Джинсы — это наверняка самая удобная и популярная вещь, которая есть в гардеробе у каждой модницы. Однако среди изобилия фасонов и моделей джинсов можно легко потеряться, поэтому мы предлагаем вам узнать о самые трендовых вариантах на осенний сезон.

Стилист faila_spb в своем модном блоге в Инстаграм выделила шесть самых стильных и трендовых моделей джинсов, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

Самые трендовые джинсы на осень 2022

  • Джинсы карго — самая любимая модель блогеров и инфлюенсеров в настоящее время.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - карго
  • Мешковатые джинсы — выбор девушек, которые следят за трендами.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - мешковатые
  • Джинсы клёш — подойдут любому типу фигуры, ищите свою идеальную пару.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - клеш
  • Джинсы трубы/прямого кроя/момсы — современная база.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - трубы, момсы
  • Джинсы с прострочкой — отличное решение, чтобы выглядеть визуально стройнее.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - с прострочкой
  • Джинсы со шнуровкой — к данной модели можно присмотреться, если Вам близка эстетика гламурных нулевых.
Самые трендовые джинсы на осень 2022 - с шнуровкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.

Теги:
#Мода #Женская мода #Джинсы