Самые трендовые джинсы на осень 2022: шесть моделей, которые сделают вас неотразимой (фото)
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Модные тренды джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.
Джинсы — это наверняка самая удобная и популярная вещь, которая есть в гардеробе у каждой модницы. Однако среди изобилия фасонов и моделей джинсов можно легко потеряться, поэтому мы предлагаем вам узнать о самые трендовых вариантах на осенний сезон.
Стилист faila_spb в своем модном блоге в Инстаграм выделила шесть самых стильных и трендовых моделей джинсов, на которые стоит обратить внимание этой осенью.
Самые трендовые джинсы на осень 2022
- Джинсы карго — самая любимая модель блогеров и инфлюенсеров в настоящее время.
- Мешковатые джинсы — выбор девушек, которые следят за трендами.
- Джинсы клёш — подойдут любому типу фигуры, ищите свою идеальную пару.
- Джинсы трубы/прямого кроя/момсы — современная база.
- Джинсы с прострочкой — отличное решение, чтобы выглядеть визуально стройнее.
- Джинсы со шнуровкой — к данной модели можно присмотреться, если Вам близка эстетика гламурных нулевых.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.