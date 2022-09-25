Подойдут всем и никогда не выйдут из моды: пальто, которые выглядят "дорого" (фото)

Если сейчас вы находитесь в поисках нового пальто, то обратите внимание именно на такие модели.

Пальто — это без преувеличения главная вещь в осеннем гардеробе, которая должна быть у каждой модницы. Однако перед тем, как бежать в магазин и покупать его, нужно ознакомиться с трендами верхней одежды на осень 2022 года, а также изучить все антитренды.

Как сообщает prostoway, есть несколько моделей и фасонов, которые попадают в список трендов каждый сезон. Стилисты советуют обращать внимание именно на такие модели. Рассказываем о трех фасонах пальто, которые подойдут всем и никогда не выйдут из моды.

Оверсайз

Пальто-оверсайз не только хорошо греет и позволяет надевать под него большое количество даже самой большой одежды, но и подходят всем независимо от роста и типа фигуры.

Классическое двухбортное

Такая модель может быть абсолютно прямой или чуть-чуть приталенной, классического оттенка или ультрамодного яркого и даже с принтом. Этот фасон пальто обязательно сядет на любую фигуру и подойдет для любого случая.

Пальто-халат

Это идеальное решение для тех, кто ищет что-то между предыдущими двумя вариантами. Завязывайте пояс на талии, чтобы создать красивый силуэт или носить расстегнутое пальто – оно будет прекрасно выглядеть в любом случае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью-2022. На пике трендов ковбойки, лоферы, ботфорты и не только.