Подойдут всем и никогда не выйдут из моды: пальто, которые выглядят "дорого" (фото)
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Если сейчас вы находитесь в поисках нового пальто, то обратите внимание именно на такие модели.
Пальто — это без преувеличения главная вещь в осеннем гардеробе, которая должна быть у каждой модницы. Однако перед тем, как бежать в магазин и покупать его, нужно ознакомиться с трендами верхней одежды на осень 2022 года, а также изучить все антитренды.
Как сообщает prostoway, есть несколько моделей и фасонов, которые попадают в список трендов каждый сезон. Стилисты советуют обращать внимание именно на такие модели. Рассказываем о трех фасонах пальто, которые подойдут всем и никогда не выйдут из моды.
Оверсайз
Пальто-оверсайз не только хорошо греет и позволяет надевать под него большое количество даже самой большой одежды, но и подходят всем независимо от роста и типа фигуры.
Классическое двухбортное
Такая модель может быть абсолютно прямой или чуть-чуть приталенной, классического оттенка или ультрамодного яркого и даже с принтом. Этот фасон пальто обязательно сядет на любую фигуру и подойдет для любого случая.
Пальто-халат
Это идеальное решение для тех, кто ищет что-то между предыдущими двумя вариантами. Завязывайте пояс на талии, чтобы создать красивый силуэт или носить расстегнутое пальто – оно будет прекрасно выглядеть в любом случае.
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